Śmierć syna posłanki Magdaleny Filiks. Sąd utrzymał karę nałożoną na radio

Warszawski WSA utrzymał decyzję Prezesa UODO o karze, nałożonej na Polskie Radio Szczecin. Kara miała związek z publikacją ujawniającą dane ofiar przestępstw, w wyniku której samobójczą śmierć miał ponieść syn posłanki PO Magdaleny Filiks.

Publikacja: 19.03.2026 17:45

Warszawa, 25.07.2024. Posłanka PO Magdalena Filiks

Jan Skoumal

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Prezesa UODO. Utrzymana tym samym została kara, nałożona na Radio Szczecin w związku z publikacjami, które miały przyczynić się do samobójczej śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Chodziło wówczas o niedopełnienie przez rozgłośnię obowiązków, mających  zapewnić „przeciwdziałanie ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych w zakresie ich pseudonimizacji i szyfrowania”. O co dokładnie chodzi i jakie decyzje podjęli kolejno UODO oraz sąd?

W grudniu 2022 roku na stronie Polskiego Radia Szczecin pojawił się materiał autorstwa ówczesnego redaktora naczelnego Tomasza Duklanowskiego. Materiał dotyczył byłego pracownika zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego Krzysztofa F. – został on skazany za pedofilię i udzielanie osobom małoletnim środków odurzających. Z treści materiału wynikało, iż pokrzywdzonymi mieli być chłopiec (13 lat) i dziewczynka (16 lat) – wskazano wówczas, że są to „dzieci znanej parlamentarzystki”. Na początku marca 2023 roku, jak poinformowała posłanka PO Magdalena Filiks, jej syn popełnił samobójstwo. Media i politycy powiązali samobójczą śmierć chłopca z publikacjami, pozwalającymi zidentyfikować go jako ofiarę przestępstwa.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w marcu 2025 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydował o nałożeniu kary na Polskie Radio Szczecin „za brak procedur chroniących prawa bohaterów publikacji”. Jak czytamy w komunikacie, UODO powiązał ujawnienie przez Radio faktu molestowania chłopca z popełnionym przez niego samobójstwem.

„Prezes UODO Mirosław Wróblewski postanowił w tym kontekście przeprowadzić kompleksową kontrolę, która miała ustalić, czy naruszanie prywatności w Radiu Szczecin może mieć charakter systemowy. Kontrola UODO wykazała, że zaniedbań w zakresie ochrony danych osobowych jest tam wiele” – czytamy w komunikacie UODO.

Kontrola wykazała szereg uchybień, związanych z ochroną danych osobowych i brakiem wdrażania środków bezpieczeństwa danych: Radio nie posiadało m.in. jasnych i przejrzystych zasad postępowania z materiałami zawierającymi dane osobowe ani szyfrowania nośników zawierających te dane. Prezes UODO zobowiązał wówczas Radio do naprawy błędów organizacyjnych i technicznych w ciągu 60 dni oraz do uiszczenia kary administracyjnej w wysokości 56 824 zł.

Wcześniej prokuratura umorzyła śledztwo ws. doprowadzenia syna posłanki Magdaleny Filiks do targnięcia się na własne życie, powołując się na brak znamion czynu zabronionego

WSA utrzymuje karę nałożoną na Polskie Radio Szczecin

Polskie Radio Szczecin postanowiło zaskarżyć decyzję UODO o nałożeniu kary. W wyroku z 18 marca 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę i tym samym potwierdził, jak zaznacza PUODO, słuszność kary. 

„WSA oddalił skargę na decyzję wskazując, że protokół kontroli, w którym został utrwalony stan faktyczny stwierdzony w toku kontroli został podpisany bez zastrzeżeń przez osoby do tego uprawnione. Sąd zwrócił także uwagę, że nałożona przez organ nadzorczy na administratora kara pieniężna była adekwatna i prawidłowo uzasadniona” – czytamy w komunikacie UODO.

