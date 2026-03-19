Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Prezesa UODO. Utrzymana tym samym została kara, nałożona na Radio Szczecin w związku z publikacjami, które miały przyczynić się do samobójczej śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks. Chodziło wówczas o niedopełnienie przez rozgłośnię obowiązków, mających zapewnić „przeciwdziałanie ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych w zakresie ich pseudonimizacji i szyfrowania”. O co dokładnie chodzi i jakie decyzje podjęli kolejno UODO oraz sąd?

Kontrola UODO w Polskim Radiu Szczecin. W tle śmierć syna posłanki

W grudniu 2022 roku na stronie Polskiego Radia Szczecin pojawił się materiał autorstwa ówczesnego redaktora naczelnego Tomasza Duklanowskiego. Materiał dotyczył byłego pracownika zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego Krzysztofa F. – został on skazany za pedofilię i udzielanie osobom małoletnim środków odurzających. Z treści materiału wynikało, iż pokrzywdzonymi mieli być chłopiec (13 lat) i dziewczynka (16 lat) – wskazano wówczas, że są to „dzieci znanej parlamentarzystki”. Na początku marca 2023 roku, jak poinformowała posłanka PO Magdalena Filiks, jej syn popełnił samobójstwo. Media i politycy powiązali samobójczą śmierć chłopca z publikacjami, pozwalającymi zidentyfikować go jako ofiarę przestępstwa.

W wyniku kontroli, przeprowadzonej w marcu 2025 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydował o nałożeniu kary na Polskie Radio Szczecin „za brak procedur chroniących prawa bohaterów publikacji”. Jak czytamy w komunikacie, UODO powiązał ujawnienie przez Radio faktu molestowania chłopca z popełnionym przez niego samobójstwem.