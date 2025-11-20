Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szwedzka minister apeluje, by zabrać pieniądze Rosji. „Jedyny sposób na pomoc Ukrainie”

Kraje nordyckie ponoszą nieproporcjonalnie duży ciężar, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy - mówi w rozmowie z „Politico” szefowa MSZ Szwecji Maria Malmer Stenergard.

Publikacja: 20.11.2025 12:20

Blok mieszkalny w Tarnopolu uszkodzony w rosyjskim ataku

Blok mieszkalny w Tarnopolu uszkodzony w rosyjskim ataku

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie różnice istnieją w wkładzie poszczególnych państw UE w pomoc dla Ukrainy?
  • Jakie są trzy potencjalne źródła finansowania pomocy dla Ukrainy wskazane przez Komisję Europejską?
  • Dlaczego szwedzka minister proponuje przekazanie Ukrainie rosyjskich aktywów?

Stenergard w wywiadzie, udzielonym przed czwartkowym szczytem z udziałem szefów dyplomacji państw UE w Brukseli przekonywała, iż „kilka państw ponosi niemal cały ciężar” pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. – To niesprawiedliwe, nie da się tego utrzymać na dłuższą metę – stwierdziła. 

Szefowa MSZ Szwecji: Państwa, zamieszkiwane przez 30 mln osób, przekazują 1/3 pomocy przekazywanej przez kraje, które zamieszkuje miliard osób

– Prawda jest taka, że w tym roku kraje nordyckie, które zamieszkuje 30 mln osób, dostarczają 1/3 pomocy wojskowej Ukrainie płynącej od państw NATO, liczących łącznie miliard mieszkańców – mówiła szwedzka minister. 

– Tego nie da się utrzymać, to nie jest racjonalne w żaden sposób. To mówi wiele o mieszkańcach państw nordyckich – ale mówi jeszcze więcej o tym, czego nie robią inni – dodała. 

Czytaj więcej

Wołodymyr Zełenski i gen. Keith Kellogg
Konflikty zbrojne
Ukraina straci ważnego sojusznika w administracji Donalda Trumpa
Reklama
Reklama

Jak zauważa „Politico”, Stenergard powiedziała głośno o tym, co rzadko przyznają unijni dyplomaci: pomimo że niemal wszyscy przywódcy państw UE deklarują wolę wspierania Ukrainy, wkład poszczególnych państw w pomoc finansową i militarną dla Kijowa jest bardzo nierówny. 

Dla porównania: Dania, od początku wojny, przekazała ponad 10 mld euro na pomoc dla Ukrainy, co stanowi 3 proc. jej PKB. Tymczasem Hiszpania przekazała na pomoc dla Ukrainy 1,48 mld euro, mniej niż 0,2 proc. PKB – wynika z wyliczeń Instytutu Światowej Gospodarki w Kiel, niemieckiego think tanku. 

Ile wyniosła pomoc poszczególnych państw Europy dla Ukrainy? (INFOGRAFIKA)

Ile wyniosła pomoc poszczególnych państw Europy dla Ukrainy? (INFOGRAFIKA)

Foto: PAP

Jeśli chodzi o stosunek wartości pomocy dla Ukrainy do PKB, jest on najwyższy w państwach nordyckich (Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia) i bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). W liczbach bezwzględnych w Europie najwięcej na pomoc Ukrainie przeznaczają: Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Francja i Holandia. 

Jeśli udajecie się do swojego okręgu wyborczego i wygłaszacie wszystkie te przemówienia, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale również o waszą, powinniście również pomagać temu państwu

Maria Malmer Stenergard, szefowa MSZ Szwecji

Najmniejszą pomoc Ukrainie przekazały jak dotąd Węgry – 0,04 proc. PKB. Węgry udzielają Ukrainie jedynie pomocy humanitarnej. 

Reklama
Reklama

– Jeśli udajecie się do swojego okręgu wyborczego i wygłaszacie wszystkie te przemówienia, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale również o waszą, powinniście również pomagać temu państwu – stwierdziła Stenergard, odnosząc się do polityków z państw, które udzielają nieproporcjonalnie małej pomocy Ukrainie. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Reuters: Tak wygląda plan pokojowy Trumpa. Ukraina ma się zrzec ziemi i broni, ograniczyć armię

Szwedzka minister Maria Malmer Stenergard przekonuje, że aktywa Rosji muszą zostać przekazane Ukrainie

Ukrainie – o czym piszemy w „Rzeczpospolitej” – grozi w przyszłym roku bardzo wysoki deficyt budżetowy, spowodowany przede wszystkim wysokim poziomem wydatków na obronność. Komisja Europejska szacuje, że w latach 2026-2027 UE musi przekazać Ukrainie 135 mld euro, by nie doprowadzić do załamania się finansów publicznych tego kraju. 

Komisja Europejska wskazuje trzy potencjalne źródła tych środków: dwa wymagałyby zwiększenia obciążenia państw unijnych (albo przez bezpośrednie donacje na rzecz Ukrainy, albo przez zaciągnięcie pożyczki przez UE), trzecia zakłada przekazanie Ukrainie zamrożonych na terenie UE rosyjskich aktywów. Chodzi o ok. 185 mld euro. 

Według szwedzkiej minister w grę może wchodzić tylko trzecia opcja. – Jeśli mamy kontynuować to w sposób, w jaki to wygląda obecnie, tzn. że kilka państw ponosi niemal cały ciężar (pomocy), nie jest to sprawiedliwe ani możliwe do utrzymania – powiedziała.

Jednocześnie Stenergard wyraziła gotowość udzielenia Belgii gwarancji finansowych, tak aby po wojnie Bruksela nie była narażona na to, iż będzie musiała samodzielnie spłacać Rosji przejęte fundusze (zamrożone aktywa znajdują się w systemie pośrednictwa w transakcjach kapitałowych Euroclear z siedzibą w Brukseli). 

Reklama
Reklama

Szefowa MSZ Szwecji mówiła też, że państwa UE po 2022 roku wydały więcej pieniędzy na import rosyjskich surowców energetycznych niż na pomoc dla Ukrainy. – To też mówi coś o pilności tej decyzji (ws. przejęcia aktywów), ponieważ jeśli będziemy w stanie podjąć tę decyzję, wyjdziemy przynajmniej na plus (jeśli chodzi o wielkość pomocy dla Ukrainy vs środki przeznaczone na zakup rosyjskiej ropy i gazu – red.) – stwierdziła.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Szwecja Ukraina

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie różnice istnieją w wkładzie poszczególnych państw UE w pomoc dla Ukrainy?
  • Jakie są trzy potencjalne źródła finansowania pomocy dla Ukrainy wskazane przez Komisję Europejską?
  • Dlaczego szwedzka minister proponuje przekazanie Ukrainie rosyjskich aktywów?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Stenergard w wywiadzie, udzielonym przed czwartkowym szczytem z udziałem szefów dyplomacji państw UE w Brukseli przekonywała, iż „kilka państw ponosi niemal cały ciężar” pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. – To niesprawiedliwe, nie da się tego utrzymać na dłuższą metę – stwierdziła. 

Szefowa MSZ Szwecji: Państwa, zamieszkiwane przez 30 mln osób, przekazują 1/3 pomocy przekazywanej przez kraje, które zamieszkuje miliard osób

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Krzysztof Krajewski
Dyplomacja
Polski ambasador zaatakowany w Rosji
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Lai Ching-te zjadł sushi w geście solidarności z Japonią
Dyplomacja
Prezydent Tajwanu poszedł na sushi, by wesprzeć Japonię w jej sporze z Chinami
Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Donald Trump zatwierdził plan pokojowy dla Ukrainy. Kijów go nie zna
Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku
Dyplomacja
Rosja reaguje na decyzję Polski o zamknięciu konsulatu w Gdańsku
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Rada Bezpieczeństwa ONZ poparła rezolucję wspierającą plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy
Dyplomacja
Pokój w Strefie Gazy na warunkach Donalda Trumpa. Kto będzie go pilnował?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama