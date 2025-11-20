Aktualizacja: 20.11.2025 13:53 Publikacja: 20.11.2025 12:20
Blok mieszkalny w Tarnopolu uszkodzony w rosyjskim ataku
Foto: REUTERS
Stenergard w wywiadzie, udzielonym przed czwartkowym szczytem z udziałem szefów dyplomacji państw UE w Brukseli przekonywała, iż „kilka państw ponosi niemal cały ciężar” pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. – To niesprawiedliwe, nie da się tego utrzymać na dłuższą metę – stwierdziła.
– Prawda jest taka, że w tym roku kraje nordyckie, które zamieszkuje 30 mln osób, dostarczają 1/3 pomocy wojskowej Ukrainie płynącej od państw NATO, liczących łącznie miliard mieszkańców – mówiła szwedzka minister.
– Tego nie da się utrzymać, to nie jest racjonalne w żaden sposób. To mówi wiele o mieszkańcach państw nordyckich – ale mówi jeszcze więcej o tym, czego nie robią inni – dodała.
Jak zauważa „Politico”, Stenergard powiedziała głośno o tym, co rzadko przyznają unijni dyplomaci: pomimo że niemal wszyscy przywódcy państw UE deklarują wolę wspierania Ukrainy, wkład poszczególnych państw w pomoc finansową i militarną dla Kijowa jest bardzo nierówny.
Dla porównania: Dania, od początku wojny, przekazała ponad 10 mld euro na pomoc dla Ukrainy, co stanowi 3 proc. jej PKB. Tymczasem Hiszpania przekazała na pomoc dla Ukrainy 1,48 mld euro, mniej niż 0,2 proc. PKB – wynika z wyliczeń Instytutu Światowej Gospodarki w Kiel, niemieckiego think tanku.
Ile wyniosła pomoc poszczególnych państw Europy dla Ukrainy? (INFOGRAFIKA)
Foto: PAP
Jeśli chodzi o stosunek wartości pomocy dla Ukrainy do PKB, jest on najwyższy w państwach nordyckich (Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia) i bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). W liczbach bezwzględnych w Europie najwięcej na pomoc Ukrainie przeznaczają: Niemcy, Wielka Brytania, Polska, Francja i Holandia.
Maria Malmer Stenergard, szefowa MSZ Szwecji
Najmniejszą pomoc Ukrainie przekazały jak dotąd Węgry – 0,04 proc. PKB. Węgry udzielają Ukrainie jedynie pomocy humanitarnej.
– Jeśli udajecie się do swojego okręgu wyborczego i wygłaszacie wszystkie te przemówienia, że Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, ale również o waszą, powinniście również pomagać temu państwu – stwierdziła Stenergard, odnosząc się do polityków z państw, które udzielają nieproporcjonalnie małej pomocy Ukrainie.
Ukrainie – o czym piszemy w „Rzeczpospolitej” – grozi w przyszłym roku bardzo wysoki deficyt budżetowy, spowodowany przede wszystkim wysokim poziomem wydatków na obronność. Komisja Europejska szacuje, że w latach 2026-2027 UE musi przekazać Ukrainie 135 mld euro, by nie doprowadzić do załamania się finansów publicznych tego kraju.
Komisja Europejska wskazuje trzy potencjalne źródła tych środków: dwa wymagałyby zwiększenia obciążenia państw unijnych (albo przez bezpośrednie donacje na rzecz Ukrainy, albo przez zaciągnięcie pożyczki przez UE), trzecia zakłada przekazanie Ukrainie zamrożonych na terenie UE rosyjskich aktywów. Chodzi o ok. 185 mld euro.
Według szwedzkiej minister w grę może wchodzić tylko trzecia opcja. – Jeśli mamy kontynuować to w sposób, w jaki to wygląda obecnie, tzn. że kilka państw ponosi niemal cały ciężar (pomocy), nie jest to sprawiedliwe ani możliwe do utrzymania – powiedziała.
Jednocześnie Stenergard wyraziła gotowość udzielenia Belgii gwarancji finansowych, tak aby po wojnie Bruksela nie była narażona na to, iż będzie musiała samodzielnie spłacać Rosji przejęte fundusze (zamrożone aktywa znajdują się w systemie pośrednictwa w transakcjach kapitałowych Euroclear z siedzibą w Brukseli).
Szefowa MSZ Szwecji mówiła też, że państwa UE po 2022 roku wydały więcej pieniędzy na import rosyjskich surowców energetycznych niż na pomoc dla Ukrainy. – To też mówi coś o pilności tej decyzji (ws. przejęcia aktywów), ponieważ jeśli będziemy w stanie podjąć tę decyzję, wyjdziemy przynajmniej na plus (jeśli chodzi o wielkość pomocy dla Ukrainy vs środki przeznaczone na zakup rosyjskiej ropy i gazu – red.) – stwierdziła.
