Stenergard w wywiadzie, udzielonym przed czwartkowym szczytem z udziałem szefów dyplomacji państw UE w Brukseli przekonywała, iż „kilka państw ponosi niemal cały ciężar” pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. – To niesprawiedliwe, nie da się tego utrzymać na dłuższą metę – stwierdziła.

Szefowa MSZ Szwecji: Państwa, zamieszkiwane przez 30 mln osób, przekazują 1/3 pomocy przekazywanej przez kraje, które zamieszkuje miliard osób

– Prawda jest taka, że w tym roku kraje nordyckie, które zamieszkuje 30 mln osób, dostarczają 1/3 pomocy wojskowej Ukrainie płynącej od państw NATO, liczących łącznie miliard mieszkańców – mówiła szwedzka minister.

– Tego nie da się utrzymać, to nie jest racjonalne w żaden sposób. To mówi wiele o mieszkańcach państw nordyckich – ale mówi jeszcze więcej o tym, czego nie robią inni – dodała.