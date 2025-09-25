– Nie sądzę, aby inwestorzy przywiązywali obecnie uwagę do zmian w zarządach spółek z udziałem skarbu państwa. Gdy coś, w założeniu incydentalne, dzieje się zbyt często, rynki się do tego przyzwyczajają i traktują jako normalne – powiedział „Rzeczpospolitej” Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim. – Akurat w firmach finansowych z udziałem skarbu państwa na stanowisku prezesa nie pojawiają się raczej osoby niedoświadczone, a i KNF, działający jak dodatkowy bezpiecznik, ma w tych kwestiach coś do powiedzenia, więc zmiany te już dawno przestały budzić emocje. Spółki działają jak działały, a dużo w ich strategiach pod nowym prezesem się raczej nie zmienia, bo nie ma na to miejsca i to nie ten biznes, by takie zmiany szybko były możliwe – dodał Materna.

Trudny konkurs. Co ze zgodą KNF?

Wcześniej, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, rynek komentował, że częste i nagłe zmiany prezesów PZU zniechęcają najlepszych menedżerów do zabiegania o to stanowisko. Dodatkową przeszkodą w zakończonym właśnie konkursie był bliski koniec kadencji obecnych władz spółki. Zbiega się on z końcem tego roku. W związku z tym, wedle naszych nieoficjalnych informacji, można się spodziewać ogłoszenia w niedalekiej przyszłości nowego konkursu. Z tych powodów do obecnego konkursu zgłosiło się wedle naszych informacji mniej chętnych niż wcześniej. To też jedna z przyczyn przedłużania się postępowania konkursowego, które miało się zakończyć w pierwszych dniach września.

Tak czy inaczej, Bogdan Benczak, pełniąc obowiązki prezesa, będzie teraz czekał na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie tego stanowiska. I wcale nie jest pewne, czy ją uzyska. Z powodów formalnych zwykle bowiem jej udzielenie następuje po kilku miesiącach. Wystarczy wspomnieć, że Artur Olech, który decyzją rady nadzorczej z 27 marca 2024 r. rozpoczął pełnienie obowiązków prezesa PZU 12 kwietnia 2024 r., na zgodę KNF na objęcie tej funkcji czekał do 18 lipca. W przypadku Andrzeja Klesyka, pełniącego obowiązki prezesa PZU od 3 marca 2025 r., zgoda przyszła 2 lipca.