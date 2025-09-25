Aktualizacja: 25.09.2025 21:24 Publikacja: 25.09.2025 20:04
Nowym prezesem PZU został Bogdan Benczak
– Rada Nadzorcza PZU 24 września 2025 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła uchwałę w sprawie powołania Bogdana Benczaka w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu PZU pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego – poinformowała spółka w komunikacie. O tej decyzji rady pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” zaraz po jej podjęciu, w środę późnym wieczorem.
Do czasu uzyskania zgody KNF rada nadzorcza powierzyła Bogdanowi Benczakowi pełnienie obowiązków prezesa zarządu PZU w zakresie dopuszczalnym przez przepisy. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Spółka poinformowała też, że powołanie następuje od 25 września, na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.
– Stanąć na czele firmy, z którą byłem związany od początku swojej menedżerskiej kariery, to dla mnie zaszczyt, przywilej i spełnienie marzeń. Zadania, które sobie postawiłem, to przywrócenie PZU niekwestionowanej roli lidera rynku ubezpieczeń, wdrożenie założonych w strategii jasno określonych celów i transformacja kultury organizacyjnej, aby wszyscy związani z naszą firmą byli dumni z pracy dla niej – tak decyzję rady nadzorczej skomentował Bogdan Benczak cytowany w komunikacie spółki.
Od 25 września w składzie zarządu PZU są: Bogdan Benczak, Elżbieta Häuser-Schöneich, Tomasz Kulik, Tomasz Tarkowski, który po odwołaniu na początku sierpnia Andrzeja Klesyka pełnił obowiązki prezesa do czasu wyłonienia jego następcy, Jan Zimowicz, Bartosz Grześkowiak i Maciej Fedyna.
Bogdan Benczak jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 2008-2015 był dyrektorem Biura Operacji Zagranicznych, Biura Rozwoju Biznesu PZU, prezesem UAB PZU Lietuva (2010-2014) prezesem UAB PZU Lietuva Gyvybės Draudimas (2009-2017), a w latach 2014-2017 prezesem AAS BALTA i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. operacji zagranicznych w PZU. W okresie od 2015 do 2017 r. był członkiem zarządu AB Lietuvos Draudimas. Następnie w latach 2018-2022 był członkiem zarządu i prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE. Od 2023 do 2024 r. był dyrektorem generalnym w ADB Gjensidige Lietuva. A od lutego 2025 r. był dyrektorem zarządzającym ds. korporacyjnych w Grupie PZU.
Bogdan Benczak przewodniczy radom nadzorczym PZU Zdrowie, AB "Lietuvos draudimas", UAB "PZU Lietuva Gyvybės Draudimas", PrJSC IC PZU Ukraine i PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance. Jest też członkiem rad nadzorczych Polskiej Fundacji Narodowej oraz Link4 TU.
Giełda powitała wybór nowego prezesa raczej chłodno. Kurs akcji PZU na warszawskiej GPW w czwartek od rana dość wyraźnie zniżkował. Koło południa tracił już blisko 3 proc., spadając poniżej 55 zł za akcję. Trzeba jednak przyznać, że kurs PZU sukcesywnie opada od drugiej połowy sierpnia, kiedy to osiągał swoje historyczne szczyty na poziomie około 65 zł.
– Nie sądzę, aby inwestorzy przywiązywali obecnie uwagę do zmian w zarządach spółek z udziałem skarbu państwa. Gdy coś, w założeniu incydentalne, dzieje się zbyt często, rynki się do tego przyzwyczajają i traktują jako normalne – powiedział „Rzeczpospolitej” Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim. – Akurat w firmach finansowych z udziałem skarbu państwa na stanowisku prezesa nie pojawiają się raczej osoby niedoświadczone, a i KNF, działający jak dodatkowy bezpiecznik, ma w tych kwestiach coś do powiedzenia, więc zmiany te już dawno przestały budzić emocje. Spółki działają jak działały, a dużo w ich strategiach pod nowym prezesem się raczej nie zmienia, bo nie ma na to miejsca i to nie ten biznes, by takie zmiany szybko były możliwe – dodał Materna.
Wcześniej, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, rynek komentował, że częste i nagłe zmiany prezesów PZU zniechęcają najlepszych menedżerów do zabiegania o to stanowisko. Dodatkową przeszkodą w zakończonym właśnie konkursie był bliski koniec kadencji obecnych władz spółki. Zbiega się on z końcem tego roku. W związku z tym, wedle naszych nieoficjalnych informacji, można się spodziewać ogłoszenia w niedalekiej przyszłości nowego konkursu. Z tych powodów do obecnego konkursu zgłosiło się wedle naszych informacji mniej chętnych niż wcześniej. To też jedna z przyczyn przedłużania się postępowania konkursowego, które miało się zakończyć w pierwszych dniach września.
Tak czy inaczej, Bogdan Benczak, pełniąc obowiązki prezesa, będzie teraz czekał na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na objęcie tego stanowiska. I wcale nie jest pewne, czy ją uzyska. Z powodów formalnych zwykle bowiem jej udzielenie następuje po kilku miesiącach. Wystarczy wspomnieć, że Artur Olech, który decyzją rady nadzorczej z 27 marca 2024 r. rozpoczął pełnienie obowiązków prezesa PZU 12 kwietnia 2024 r., na zgodę KNF na objęcie tej funkcji czekał do 18 lipca. W przypadku Andrzeja Klesyka, pełniącego obowiązki prezesa PZU od 3 marca 2025 r., zgoda przyszła 2 lipca.
