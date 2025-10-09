W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Ceny kawy biją rekordy

Według danych UCE Research i WSB Merito, od początku roku ceny kawy w sklepach wzrosły o ponad 22 proc. To efekt dramatycznej sytuacji na rynku surowców – arabika osiągnęła najwyższy poziom od 50 lat, a robusta bije kolejne rekordy. Winne są m.in. przymrozki i susze w Brazylii, a także niesprzyjająca pogoda w Wietnamie. Jak podkreśla dr Robert Orpych, realnej poprawy cen można spodziewać się dopiero w 2026 r., o ile zbiory w Brazylii będą udane.

Sieci przesyłowe blokują rozwój OZE

Choć w 2025 r. w Europie zainstalowano 7 GW nowych mocy wiatrowych, wiele farm wiatrowych i fotowoltaicznych zmuszonych jest ograniczać produkcję. W Hiszpanii straty sięgają 12 proc. wytworzonej energii, a w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Powodem są przestarzałe sieci przesyłowe. Modernizacja infrastruktury to wyzwanie za 1,2 bln euro do 2040 r., a ponad 60 proc. projektów jest już dziś opóźnionych.

Reklama Reklama

RPP znów tnie stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych – stopa referencyjna wynosi teraz 4,5 proc. To pierwsza decyzja łagodząca politykę monetarną od kilku miesięcy. Rynek czeka na czwartkową konferencję prezesa NBP Adama Glapińskiego, który ma przedstawić dalsze perspektywy dla inflacji i polityki stóp.

Branża motoryzacyjna przeciw unijnym cłom

Komisja Europejska zapowiedziała nowe cła ochronne na stal z Azji, co ma chronić unijny sektor hutniczy. Jednak producenci samochodów alarmują, że ograniczenie importu stali zagrozi branży automotive, podnosząc koszty produkcji w Europie. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów apeluje do Brukseli o utrzymanie kontyngentów na specjalistyczne gatunki stali, które są kluczowe dla motoryzacji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie