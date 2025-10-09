Rzeczpospolita
Publicystyka
Piotr Skwirowski: Polska to nie jest kraj dla kawoszy

Kawa na giełdach światowych cały czas drożeje. Końca tego rajdu w górę nie widać. Polacy odczuwają go szczególnie boleśnie. Cena filiżanki kawy plasuje nas w europejskiej czołówce, a jeśli wziąć pod uwagę siłę nabywczą, robi się dramatycznie źle.

Publikacja: 09.10.2025 04:35

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Świeże dane pokazują, że od stycznia do końca września średnie ceny kawy w sklepach poszły w górę o 22,6 proc., licząc. Kawa mielona zdrożała przy tym o 28,8 proc., a rozpuszczalna o 16,4 proc. Ale to nie koniec. W samym wrześniu kawa mielona była o 36 proc., a rozpuszczalna o 23 proc. droższa.

Dlaczego w polskich kawiarniach kawa jest droga?

Kawa drożeje z kilku powodów. Przede wszystkim jej najwięksi producenci boleśnie odczuwają zmiany klimatu. Brazylia doświadczyła dotkliwej suszy i przymrozków, co negatywnie odbiło się na zbiorach. Systematycznie spadają zapasy kawy, a mniejsze zapasy, przy rosnącym popycie z Chin, w których szybko nakręca się moda na picie tego napoju, sprawiły, że ten surowiec stał się przedmiotem spekulacji. Zdarza się, że producenci i dostawcy ograniczają podaż, licząc na jeszcze wyższe ceny w przyszłości. Na to nałożyły się rosnące ceny transportu i dystrybucji.

Wzrost cen kawy na półkach sklepowych to nie wszystko. Coraz więcej płacimy za filiżankę tego napoju. Powoli musimy się przyzwyczajać do cen cappuccino w okolicach i powyżej 20 zł, a to plasuje nas w czołówce europejskiej. Narzekania Polaków na „najdroższą kawę na świecie” słychać coraz wyraźniej. Nic dziwnego, bo wyraźnie mniej zapłacimy za nią w Rzymie, Neapolu, Mediolanie, Madrycie, Barcelonie czy Lizbonie.

Czy o cenach decyduje inna kultura picia kawy?

Właściciele naszych kawiarni rozkładają ręce. Wskazują, że na południu Europy osoby przesiadujące tam godzinami z laptopami przy jednej filiżance to rzadki widok. Często zdarza się za to, że praktykujący taki styl picia kawy są tam z kawiarni wypraszani.

To prawda. Nie jestem jednak przekonany, czy różnica w sposobie picia kawy jest wystarczającym uzasadnieniem do narzucania na filiżankę tego napoju kilkunastu złotych marży. Czy to nie jest aby pójście na łatwiznę? A może warto podjąć próbę zmiany kultury picia kawy w naszym kraju? Tak, wiem, że to niełatwe, ale…

Andrea, zaprzyjaźniony włoski właściciel małej kawiarni w Andaluzji pytany, dlaczego w jego lokalu nie ma internetu, odparł krótko: nie chce, żeby klienci przesiadywali tu godzinami. Tak samo uzasadnił brak klimatyzacji. – To kawiarnia we włoskim stylu – wyjaśnił. Mimo tych, wydawałoby się się, niedogodności, nie narzeka na brak klientów, bo serwuje doskonałą i tanią kawę. Espresso za 1,10 euro, cappuccino – 1,30 euro. Z ciasteczkiem czekoladowym. O takich cenach możemy w Polsce tylko pomarzyć. A andaluzyjskiemu Włochowi się to opłaca.

Z ciekawością czekam, co z cenami kawy w sklepach i kawiarniach w Polsce będzie się działo po tym, gdy ceny tego surowca na światowych rynkach zaczną spadać. A w końcu zaczną. Czy cena filiżanki kawy też zmaleje? Nie jestem optymistą. Jakoś tak jest, że windowanie cen idzie producentom i sprzedawcom (nie tylko kawy oczywiście) znacznie łatwiej, niż ich obniżanie. Włoski Andaluzyjczyk mimo szaleństwa cen na giełdach światowych nie podnosi cen w kawiarni, pewnie nie będzie więc czuł presji na ich obniżenie.

Źródło: rp.pl

Surowce Żywność ceny Arkadiusz Kawa

e-Wydanie