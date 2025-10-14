12 min. 24 sek.
W poniedziałek Hamas uwolnił ostatnich zakładników, a Izrael wypuścił grupę więźniów palestyńskich – tym samym obie strony wypełniły warunki planu pokojowego Donalda Trumpa. W Egipcie rozpoczął się szczyt w Sharm el-Sheikh, współorganizowany przez USA i Kair. Wzięło w nim udział ponad 30 przywódców, a podpisane porozumienie ma zagwarantować „trwały pokój” w regionie. Trump zapowiedział, że „odbudowa Gazy będzie łatwiejsza niż jej zniszczenie”, ale ONZ szacuje, że proces pochłonie dziesiątki miliardów dol.
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Apple wsparło budowę 40 MW elektrowni wiatrowej w gminie Resko na Pomorzu Zachodnim. Inwestycja ma zasilać ok. 24 tys. gospodarstw domowych i ruszy jeszcze w tym roku. To część europejskiej strategii klimatycznej koncernu, obejmującej także projekty w Grecji, Hiszpanii i na Łotwie. Wiceprezes Lisa Jackson zaznaczyła, że Polska jest kluczowym rynkiem w dekarbonizacji łańcucha dostaw Apple.
Rada UE zatwierdziła porozumienie handlowe z Ukrainą, które harmonizuje normy rolne, weterynaryjne i środowiskowe. Liberalizacja obejmie tylko „niewrażliwe” produkty – m.in. mleko i jego przetwory – natomiast drób, pszenica czy miód nadal będą chronione mechanizmami zabezpieczającymi. Kijów ma czas do 2028 r. by dostosować przepisy do unijnych standardów.
Pod naciskiem biznesu Komisja Europejska ograniczyła zakres dwóch kluczowych dyrektyw: o sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (CSRD) i o należytej staranności (CSDDD). Nowe progi dotyczą wyłącznie dużych firm – odpowiednio powyżej 1000 i 5000 pracowników. To połowiczny sukces przemysłu, który domagał się całkowitego wstrzymania regulacji.
