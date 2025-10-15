Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne wyzwania dla sądownictwa na półmetku kadencji rządu Donalda Tuska?

Dlaczego próby reformy Trybunału Konstytucyjnego zostały zablokowane?

Jakie są propozycje zmian dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa?

Jaka eksperci oceniają dotychczasowe działania rządu w zakresie sądownictwa?

Trybunał Konstytucyjny i kwestia tzw. neosędziów to jedne z najpilniejszych spraw do załatwienia, które znalazły się wśród 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, czyli setki postulatów na pierwsze 100 dni rządów. – To jest stajnia Augiasza – mówił Donald Tusk w grudniu 2023 r., jeszcze zanim zasiadł w fotelu premiera. Zapowiadał wówczas, że jego rząd stajnię tę posprząta z zaszłości i grzechów PiS-u.

Reklama Reklama

Dwa lata rządów Donalda Tuska. Co udało się zmienić w sądownictwie?

W środę 15 października koalicja rządząca świętuje swoje dwulecie. W zasadzie jest to druga rocznica zwycięstwa w wyborach parlamentarnych, które rozbudziło oczekiwania części społeczeństwa, w tym także prawników. Czy rządowi udało się zrealizować zapowiedzi uzdrowienia sądownictwa i nie zawieść oczekiwań wyborców?

Naprawę wymiaru sprawiedliwości rozpoczęto od podjęcia w Sejmie uchwały w sprawie „usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego”. Posłowie stwierdzili, że Julia Przyłębska nie ma uprawnień do kierowania Trybunałem, a trzech tzw. sędziów dublerów nie jest sędziami TK. W ślad za tym parlament uchwalił dwie ustawy: o Trybunale Konstytucyjnym i przepisy wprowadzające, które miały zreformować Trybunał i doprowadzić do wymiany kadrowej. Prezydent skierował jednak te regulacje w ramach kontroli prewencyjnej do TK, który w lipcu 2025 r. orzekł, że są one niezgodne z konstytucją.

W rezultacie reforma Trybunału została zablokowana, a sam organ z Bogdanem Święczkowskim na czele wydaje wyroki i zabezpieczenia, które nie są jednak publikowane przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw. Na domiar złego kurczy się skład TK. Kadencje kolejnych sędziów się kończą, a Sejm nie powołuje w ich miejsce nowych.