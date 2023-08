Sejm zwiększył władzę Prokuratora Krajowego. PiS betonuje się w prokuraturze?

Prokurator Generalny straci, a Prokurator Krajowy zyska prawo do podejmowania decyzji o stosowaniu wobec obywateli inwigilacji przez policję, CBA, Straż Graniczną, czy ABW. Do inicjowania czynności operacyjno-rozpoznawczych nowelizacja upoważnia również zastępców Prokuratora Krajowego, w tym odpowiedzialnego za strategiczne wydziały zamiejscowe do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji (prowadzą najważniejsze śledztwa, w tym dotyczące polityków). Oznacza to rozproszenie procesu decyzyjnego dotyczącego najważniejszych śledztw, w których stosuje się m.in. podsłuchy.

Ludzie Ziobry zachowają też nadzór nad kluczowymi śledztwami. Prokurator Krajowy będzie mógł przenosić śledztwa z jednej prokuratury do innej. Na mocy jego decyzji będzie je też mogła przejąć Prokuratura Krajowa.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, za nowelizacją przemawia "potrzeba przyspieszenia szeregu decyzji zapadających w ramach prokuratury". - W tej ustawie Prokurator Krajowy, jako naczelny organ prokuratury, zostaje wzmocniony - wskazywał. - Chcę zaznaczyć, że Prokurator Generalny nadal pozostanie naczelnym organem prokuratury i nadal będzie wytyczał kierunki działania prokuratury - dodał.

Według OKO.press decyzja Sejmu to groźny precedens, który pokazuje, że PiS nie odda łatwo władzy nad krajem w razie przegrania wyborów parlamentarnych. Prokuratura Krajowa jest bowiem kluczowa dla rozliczenia ludzi obecnej władzy z różnych afer i z łamania prawa. Zanim więc opozycja zechce rozliczyć polityków PiS, będzie musiała usunąć z prokuratury „ziobrystów”, którzy zajmują dziś kluczowe stanowiska. Być może będzie musiała czekać z tym do 2025 roku, gdy zostanie wybrany nowy prezydent. Obecny ma bowiem wpływ na to, kto rządzi prokuraturą i może być hamulcowym zmian.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego zgodą.