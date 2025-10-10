Ale jest, jak jest. Osoby te nie walczyły o własne korzyści, ale o wartość, jaką jest praworządność, a nie ustaworządność. To nie był i nie jest spór prawny o zmiany w wymiarze sprawiedliwości czy spór polityczny, ale niezgoda na celowe niszczenie rządów prawa przy lekceważeniu orzecznictwa TSUE, ETPC i sądów krajowych. Milczenie bywa przyzwoleniem. Trafnie wskazał prof. Timothy Snyder, że nie da się zniszczyć państwa prawa bez prawników. Instytucje same nie obronią się. Prawo to kontekst. Prawo to człowiek. Zło nierozliczone wraca ze zdwojoną siłą.

Dlaczego państwo żąda zapłaty za wykazanie bezprawia swoich funkcjonariuszy

Represjonowani sędziowie i prokuratorzy muszą słono zapłacić za „przywilej” dochodzenia naprawy krzywd. Osiem lat wyjęto z życia ich i ich rodzin. Tego czasu, straconych nadziei i szans, zdrowia, lęku ich rodzin nikt im nie zwróci. Zaangażowano całą machinę przemocową państwa polskiego, aby ich zniszczyć oraz odstraszyć innych sędziów i prokuratorów od pójścia ich drogą.

Zarzuca się im, że żądanie zadośćuczynienia jest niemoralne, bo obciąża podatników. Ale oni walczyli o prawa tych podatników przed przemocą państwa nieszanującego rządów prawa, czyli praw podatników. Pomija się, że w imię interesów podatników, państwo ma instrumenty regresowego dochodzenia odszkodowania od swoich funkcjonariuszy będących sprawcami naruszeń. Dotkliwa sankcja finansowa dla sprawców naruszeń i usunięcie z zawodu często są lepsze niż sankcja karna. Chodzi o prewencję na przyszłość, a nie zemstę społeczną opartą na groźbie sankcji karnej.

Polskie przepisy o kosztach sądowych nie przewidują zwolnienia z opłat w takiej sytuacji. Blokuje to konstruowanie roszczeń adekwatnych do wyrządzonej krzywdy. Od roszczenia w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 tys. zł pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5 proc. tej wartości, nie więcej jednak niż 200 tys. zł.

Każdy wie, że symboliczna kwota zadośćuczynienia jest lekceważona, nie pełni funkcji sprawiedliwościowej i – co nie mniej ważne – prewencyjnej. Nie stanowi też żadnego wsparcia w razie przeznaczenia kwoty zadośćuczynienia na cele dobroczynne, takie jak hospicja, szpitale itd.