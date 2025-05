Ucieszyło pana odwołanie Piotra Schaba i Przemysława Radzika z funkcji rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych?

To było jedyne możliwe praworządne rozwiązanie. Nie mają prawa pozostać sędziami.

Potrafiłby pan z nimi teraz współpracować na sali rozpraw?

Nie wyobrażam sobie, że współpracujemy w sądzie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, że razem jesteśmy w składach sędziowskich. Nigdy się na to nie zgodzę. Nie walczyłem o żadne benefity i stanowiska. Jeśli będę miał taką możliwość, to będę sędzią sądu powszechnego w sądzie okręgowym. Nigdzie się nie wybieram.

A spotyka się pan w tym swoim sądzie z taką dobrą aurą?

Atmosfera w moim sądzie nie jest dobra. Wynika to z tego, że orzeka w nim czy też, nazwijmy to, pracuje wiele osób, których status nie jest wyjaśniony. Mam na myśli neosędziów.



Czy wycofanie się Ministerstwa Sprawiedliwości z planu likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN to dobry pomysł?

Zły. Ja tej izby nie uznaję, pomimo tego, że dzięki jej decyzji moi ówcześni prezesi dopuścili mnie do orzekania. Proszę jednak pamiętać, jak brzmiało to rozstrzygnięcie IOZ: że przywrócono mnie do pracy, ale nie przywrócono mi immunitetu, wskazując, że powinienem sam o to zawnioskować. Ja tego nigdy nie zrobiłem, bo dla mnie to nie jest prawdziwy sąd. Stąd postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę tak naprawdę prawomocnie zostało zakończone dopiero w styczniu umorzeniem.