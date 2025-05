Pozew sędziego Pawła Juszczyszyna z Sądu Rejonowego w Olsztynie trafił do sądu w piątek 16 maja 2025 roku. Jak podaje portal oko.press pozwanym jest Skarb Państwa, reprezentowany przez cztery instytucje. Są to: minister sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. Sędzia wnosi w pozwie, by pozwane instytucje solidarnie zamieściły w najważniejszych mediach przeprosiny. Wnosi też o 1 milion złotych zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy, których doznał.

Wcześniej podobne pozwy złożyli sędziowie Waldemar Żurek z Krakowa oraz Igor Tuleya z Warszawy.

Sędzia Paweł Juszczyszyn nie mógł orzekać przez 839 dni

Przypomnijmy, iż sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony 4 lutego 2020 roku. Jako sędzia sądu rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie, rozpatrywał w listopadzie 2019 roku apelację w sprawie cywilnej i uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Wówczas jako pierwszy sędzia w Polsce powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., który uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce jest sprzeczny z prawem unijnym, oraz wystąpił do Kancelarii Sejmu o przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Działania sędziego Juszczyszyna stały się przyczyną negatywnych konsekwencji zawodowych – cofnięto mu delegację do sądu okręgowego. Następnie 4 lutego 2020 r. został prawomocnie zawieszony w czynnościach przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. A wynagrodzenie sędziego obniżono o 40 procent.