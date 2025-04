Sędzia chce, żeby wszyscy solidarnie zamieścili w najważniejszych mediach przeprosiny. Wnosi też o zasądzenie 1 miliona złotych zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy, których doznał przez trwające 8 lat szykany i ich skutki zdrowotne, zawodowe oraz rodzinne.

Za co Waldemar Żurek pozywa najważniejsze instytucje

Według Waldemara Żurka, największą odpowiedzialność ponosi były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który był inicjatorem sprzecznych z Konstytucją zmian w wymiarze sprawiedliwości i przeprowadził czystki kadrowe w sądach, a także odtajnił oświadczenia majątkowe sędziego, utajnione z uwagi na zmasowany hejt. Sędzia obawiał się nie tylko o siebie, ale też o rodzinę oraz starszych rodziców, których dom obrzucono jajkami. Ziobro złożył też trzy skargi nadzwyczajne dotyczące Żurka do powołanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy SN.

Kancelaria Sejmu i Kancelaria Prezydenta zostały wymienione w pozwie za „niezaskarżalne, przedterminowe i arbitralne pozbawienie członkostwa w KRS i odwołanie go z funkcji rzecznika prasowego KRS" w 2018 r. Sędzia pozywa Sejm także za tzw. bezprawie legislacyjne, czyli uchwalenie sprzecznej z Konstytucją ustawy, a prezydenta Andrzeja Dudę – za jej podpisanie. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pozew wymienia jako odpowiedzialnego za trwające półtora roku kontrole majątku sędziego. W czasie, gdy CBA je przeprowadzało, instytucją kierował Ernest Bejda.

Sąd Okręgowy w Krakowie został pozwany za działania byłej prezes tego sądu, Dagmary Pawełczyk-Woickiej, jako pracodawcy. Jedną z jej pierwszych decyzji było odwołanie Żurka z funkcji rzecznika sądu. Potem przeniosła go karnie do innego wydziału, gdzie został zarzucony masą zaległych spraw. To miało „utrudnić funkcjonowanie powoda w zawodzie i wywołać u niego tzw. efekt mrożący” oraz „zdegradować i uciszyć”, a ponadto stało się to również pretekstem do zarzucania powodowi przewlekłości w rozpoznawaniu przydzielonych spraw.