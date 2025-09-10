Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Romanowski: Kwadrans o filozofii praworządności

Prawo jest dla rządzonych, a nie dla rządzących. Rządy prawa są z natury apolityczne, bo mają służyć wszystkim rządzonym na zasadzie win-win. I nie każdy ustawodawca jest prawodawcą.

Publikacja: 10.09.2025 05:20

Michał Romanowski: Nie każdy ustawodawca jest prawodawcą

Michał Romanowski: Nie każdy ustawodawca jest prawodawcą

Foto: Adobe Stock

Michał Romanowski

1 minuta – Rządy prawa są dla rządzonych, a nie dla rządzących

Prawo to kontekst. Prawo jest dla rządzonych, a nie dla rządzących. Celem filozofii praworządności jest wyzwolenie ludzi z przemocy ustawowej polityków. Walka toczy się o rozum, w którym przenikają się wartości (aksjologia) i pragmatyzm (użyteczność). Populistyczny polityk uważa rozum za wroga. Rozum bowiem zakłada, że mamy wiedzę, jak było, i wyobraźnię, jak może być. Praworządność nakazuje czytać prawo do przodu. Czerpie z przeszłości dla przyszłości za pomocą rozumu. Filozofia praworządności integruje trzy kategorie, o których pisał św. Augustyn: woli, rozumu i pamięci. Filozofia praworządności łączy idee trzech wielkich szkół prawa: pozytywistycznej (wola ustawodawcy), prawno-naturalnej (słuszność i rozum) i historycznej (historia, doświadczenie tradycja, zgoda społeczna), podważając supremację szkoły pozytywistycznej. Dominacja pozytywizmu prawniczego jest zagrożeniem dla rządów prawa. Filozofia praworządności „pamięta” za ludzi i „podpowiada” ludziom, jak nie dać zniewolić swojego umysłu. Jest think tankiem społeczeństwa. Populista nie lubi tych, którzy znają fakty i myślą.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Ewa Szadkowska: TK dla apolitycznych prawników. Jestem naiwna?
Rzecz o prawie
Ewa Szadkowska: Trybunalskie fantasmagorie
Jacek Dubois: Czy Karol Nawrocki zamierza dyskryminować wszystkich myślących inaczej?
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Zapamiętamy wasze czyny
Robert Damski: W polskim wydaniu Temida powinna trzymać awizo
Rzecz o prawie
Robert Damski: W polskim wydaniu Temida powinna trzymać awizo
Katarzyna Batko-Tołuć: Przesłuchania publiczne to odważny sposób na współczesne problemy
Rzecz o prawie
Katarzyna Batko-Tołuć: Przesłuchania publiczne to odważny sposób na współczesne problemy
Mikołaj Małecki: Nie bierz sobie prawa wzięcia cudzej czapki
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Nie bierz sobie prawa wzięcia cudzej czapki
Reklama
Reklama
e-Wydanie