Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Posiedzenie komisji regulaminowej. Poznamy opinię ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu rozpoczęła o godzinie 16 posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Publikacja: 06.11.2025 16:00

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz pr

Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak i na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w Sejmie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Po zakończeniu pracy komisji, sprawozdanie trafi do Sejmu późnym wieczorem w czwartek – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Zbigniew Ziobro bez odznaki szeryfa nie okazał się kowbojem

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry wnioskuje o zamknięcie posiedzenia ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry, ponieważ, jak stwierdził, został skierowany przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, co uniemożliwia jego procedowanie. W głosowaniu członkowie komisji odrzucili ten postulat. 

Zbigniew Ziobro nieobecny. Zarzuty odpiera z Budapesztu

Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.

Reklama
Reklama

Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”

–  Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy –  mówił Ziobro. 

Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i  minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń, a  premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.   

Czytaj więcej

Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar. Na pierwszym planie nowy minister, Waldemar Żure
Polityka
Adam Bodnar: Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu. Zachodzi obawa mataczenia lub ucieczki

– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.

Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.  

Reklama
Reklama

Jakie zarzuty prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.

Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Osoby Zbigniew Ziobro Sejm

Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Po zakończeniu pracy komisji, sprawozdanie trafi do Sejmu późnym wieczorem w czwartek – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polityka
Dzisiejszy Ziobro zaprzecza Ziobrze sprzed lat. PiS ma problem
Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro w Budapeszcie. „Otrzymałem informację, że mam być zatrzymany po powrocie”
Krzysztof Kwiatkowski
Polityka
Kwiatkowski: Przypadłość ucieczki jest w byłym Ministerstwie Sprawiedliwości dość powszechna
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Posiedzenie rządu
Polityka
Ministrowie nie lubią chwalić się prezentami. Niektórymi niedługo nie będą już musieli?
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama