Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Po zakończeniu pracy komisji, sprawozdanie trafi do Sejmu późnym wieczorem w czwartek – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry wnioskuje o zamknięcie posiedzenia ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry, ponieważ, jak stwierdził, został skierowany przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, co uniemożliwia jego procedowanie. W głosowaniu członkowie komisji odrzucili ten postulat.

Zbigniew Ziobro nieobecny. Zarzuty odpiera z Budapesztu

Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.