Aktualizacja: 06.11.2025 17:43 Publikacja: 06.11.2025 16:00
Zastępcy przewodniczącego komisji Kazimierz Smoliński (z lewej) i Łukasz Osmalak (z prawej) oraz przewodniczący komisji, poseł KO Jarosław Urbaniak i na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w Sejmie
Foto: PAP/Paweł Supernak
Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Po zakończeniu pracy komisji, sprawozdanie trafi do Sejmu późnym wieczorem w czwartek – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.
Czytaj więcej
Karol Marks miał powiedzieć, że historia powtarza się zazwyczaj dwa razy – raz, jako tragedia i r...
Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry wnioskuje o zamknięcie posiedzenia ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry, ponieważ, jak stwierdził, został skierowany przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, co uniemożliwia jego procedowanie. W głosowaniu członkowie komisji odrzucili ten postulat.
Przez większość dnia media spekulowały, czy były prokurator generalny stawi się na posiedzenie komisji. Ostatecznie rozpoczęła ona swoje obrady bez udziału Ziobry. Jego pełnomocnikiem podczas obrad komisji jest poseł PiS Andrzej Śliwka.
Polityk przebywa na Węgrzech, gdzie podczas konferencji prasowej, na którą zostały zaproszone tylko media przychylne Prawu i Sprawiedliwości, zapewniał, że postępowanie przeciwko niemu jest „zemstą Donalda Tuska”.
– Zemsta Tuska przeszła w kolejną fazę, w tym wypadku złożenia wniosku o uchylenie mi immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na areszt tymczasowy – mówił Ziobro.
Stwierdził następnie, że Donald Tusk ma powody do zemsty, bo Ziobro, jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości nadzorował liczne postępowania, w których pojawiali się w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie bardzo poważnych przestępstw przedstawiciele partii Donalda Tuska. Dodał także, że wniosek przeciwko niemu zawiera „szereg fałszywych, absurdalnych stwierdzeń, a premier „wykorzystuje prokuraturę”, by „mścić się na opozycji” i „za sprawą wymiaru sprawiedliwości unicestwić największą partię opozycyjną”.
Czytaj więcej
Zbigniew Ziobro tworzył „państwo w państwie”. Fundusz Sprawiedliwości to były dotacje przekazywan...
– Mamy do czynienia z rządami ludzi, którzy uważają, że w praktyce wykonywania władzy można świadomie łamać prawo, popełniać przestępstwa – mówił Ziobro.
Były prokurator generalny stwierdził także, że „z wiarygodnego źródła” otrzymał informację, iż po powrocie do Polski ma zostać zatrzymany i planowane jest „uniemożliwienie mu lub utrudnienie skorzystania z przysługującego mu prawa zajęcia stanowiska wobec absurdalnych zarzutów zawartych we wniosku o uchylenie immunitetu”.
Zbigniew Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw, w tym m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz sprzeniewierzenie znacznych środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wystąpiła również o jego aresztowanie. Za te czyny Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
Wniosek o uchylenie immunitetu posła został przekazany do sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Ziobro miał trzy dni na złożenie oświadczenia w sprawie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w zakresie wskazanym we wniosku, termin upłynął 3 listopada.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Celem jest umożliwienie śledczym postawienia Ziobrze poważnych zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywania stanowiska publicznego. Komisja ma rozpatrzyć wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej oraz o zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.
Po zakończeniu pracy komisji, sprawozdanie trafi do Sejmu późnym wieczorem w czwartek – około godziny 23:30. Głosowanie plenarne nad odebraniem immunitetu oraz zgodą na ewentualne aresztowanie Ziobry zaplanowano na piątek wieczorem, najprawdopodobniej między 17:30 a 19:30. Ostateczna decyzja zależy od wyniku głosowania – większość posłów deklaruje poparcie dla uchylenia immunitetu, lecz sytuacja dotycząca zgody na areszt nie jest przesądzona.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Punkt widzenia byłego ministra sprawiedliwości zależy od punktu siedzenia. Zbigniew Ziobro woli połknąć własny j...
Można powiedzieć, że Donald Tusk ma powody do zemsty - mówił na konferencji prasowej zorganizowanej w Budapeszci...
Moim zdaniem Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu - mówił w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką senator Krzys...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Rząd chce znacznie podwyższyć wartość darowizn, czyli najczęściej prezentów dla polityków, podlegających ujawnie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas