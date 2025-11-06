Reklama
Apel do premiera. Przedstawiciele polskiej kultury walczą o zmiany w opłacie reprograficznej

Brak aktualizacji przepisów o tzw. opłacie reprograficznej naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty - co udowodnił już wyrok sądu z lutego 2025 roku. Organizacje zrzeszające ludzi kultury apelują do premiera Donalda Tuska o poparcie projektu, który pozwoli Polsce dogonić prawo unijne.

Apel do premiera. Przedstawiciele polskiej kultury walczą o zmiany w opłacie reprograficznej

Warszawa, 04.11.2025. Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Foto: Radek Pietruszka/PAP

Jan Skoumal

Polskie przepisy o opłacie reprograficznej są przestarzałe, a przedłużająca się zwłoka w ich zmienieniu naraża Skarb Państwa na wysokie koszty – państwo będzie bowiem musiało płacić odszkodowania z tytułu niezgodności polskiego prawa z regulacjami unijnymi. To nie jedyne powody, które skłoniły przedstawicieli szeregu polskich organizacji kulturalnych do wystąpienia z apelem do premiera Donalda Tuska.

Michał Markiewicz: Film pobrany z Netflixa objęty opłatą reprograficzną? TSUE rozstrzygnie wątpliwoś
Internet i prawo autorskie
Michał Markiewicz: Film pobrany z Netflixa objęty opłatą reprograficzną? TSUE rozstrzygnie wątpliwości

„Po ponad piętnastu latach może się wreszcie uda zastąpienie archaicznej listy urządzeń i nośników – takich jak kasety VHS czy faksy – nowoczesnymi, powszechnie używanymi od dawna, takich jak smartfony, tablety oraz komputery” – czytamy w oświadczeniu.

Opłata reprograficzna musi zostać zmieniona. Apel do Donalda Tuska

Pod apelem podpisali się przedstawiciele trzydziestu polskich organizacji, zrzeszających m.in. artystów, pisarzy, plastyków, dziennikarzy, aktorów, filmowców, muzyków i wydawców. Wnoszą oni do premiera Donalda Tuska o wyrażenie poparcia dla projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury, aktualizującego katalog tzw. czynnik nośników, od których pobierana jest opłata. Apelują także o nadanie mu szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej.

„Brak aktualizacji wykazu urządzeń i nośników objętych opłatą od czystych nośników powoduje, że polscy twórcy i producenci dzieł otrzymują nieporównywalnie niższe kwoty z tytułu rekompensaty za dozwolony użytek prywatny niż twórcy w praktycznie wszystkich państwach Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu skierowanym do premiera.

Jak podkreślają autorzy raportu, kultura odgrywa istotną rolę w budowaniu nowoczesnego, otwartego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego, a także „kształtuje wspólnotę wartości, wzmacnia tożsamość narodową oraz inspiruje do dialogu, refleksji i kreatywności”. Ponadto, przedłużająca się zwłoka naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty.

„Przedłużająca się zwłoka w opublikowaniu rozporządzenia naraża Skarb Państwa na konieczność zapłaty wysokiego odszkodowania z tytułu niezgodności polskich regulacji z prawem unijnym” – wskazują autorzy apelu. – „Polskie organizacje reprezentujące twórców, wykonawców, producentów i wydawców, występując w tej sprawie razem, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia działalności twórczej. Dlatego apelujemy do Pana Premiera o poparcie przygotowanego przez Minister Kultury rozporządzenia i nadanie mu szybkiej ścieżki legislacyjnej pozwalającej na wejście w życie bez zbędnej zwłoki”.

Polskie przepisy o opłacie reprograficznej niezgodne z prawem unijnym

Autorzy apelu powołują się na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 lutego 2025 roku, dotyczący właśnie opłaty reprograficznej. Sąd wskazał wówczas, że polski ustawodawca naruszył obowiązki wynikające z prawa unijnego oraz że „nadto zauważalny jest całkowity brak takich nośników i urządzeń, które rzeczywiście są w praktyce wykorzystywane do korzystania na użytek prywatny. Dotyczy to w szczególności urządzeń takich jak smartfony i tablety, oraz pamięci do komputerów osobistych i laptopów”.

Wyrok ten, będący efektem powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, zakończył się przyznaniem SFP odszkodowania za brak implementacji unijnego prawa przez Polskę. W uzasadnieniu sąd przyznał, że Polska naruszyła prawo unijne.

– Wyrok jest dla nas niezwykle korzystny. W jego uzasadnieniu Sąd podzielił nasze stanowisko w sprawie oczywistej niezgodności prawa polskiego z prawem unijnym. Tzw. godziwa rekompensata była już przedmiotem wielu wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE, który sformułował określone wymagania, jakie prawo krajowe musi spełniać, by można było uznać, że taka rekompensata została prawidłowo zapewniona. Jak trafnie sformułował to Sąd Okręgowy, prawo polskie nie tylko nie spełnia tych wymagań – wciąż obowiązujące w Polsce rozwiązania stanowią wręcz ich zaprzeczenie – komentował cytowany w komunikacie SFP-ZAPA dr Tomasz Targosz, prawnik reprezentujący Stowarzyszenie.

sygnatariusze apelu skierowanego do premiera

Jerzy Kornowicz – prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska

Joanna Grotkowska – dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej

Andrzej Jakimowski – przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich

Maciej Sobczyk – przewodniczący Gildii Scenarzystów Polskich

Marek Frąckowiak – prezes Izby Wydawców Prasy

Stanisław Zaborowski – prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Joanna Szymańska – prezes Polskiej Gildii Producentów

Magdalena Hajduk-Dębowska – prezes Polskiej Izby Książki

Grzegorz Michalski – prezes Polskiej Rady Muzycznej

Maciej Makowski – przewodniczący Porozumienia Wydawców Książek – Związku Pracodawców

Marcin Lewicki – prezes Press Club Polska

Bartosz Węglarczyk – przewodniczący Rady Polskich Mediów

Piotr Śliskowski – prezes Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC

Barbara Jóźwiak – prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Copyright Polska”

Renata Krzewska – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”

Grzegorz Łoszewski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Ludmiła Mitręga – prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów

Andrzej Andrysiak – prezes rady wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Łukasz Kacprowicz – prezes Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji

Barbara Białowąs – prezeska Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych

Cezary Łazarewicz – prezes Towarzystwa Dziennikarskiego

Jan Aniołek – dyrektor Związku Artystów Wykonawców STOART

Dominik Skoczek – dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA

Beata Bolesławska-Lewandowska – prezes Związku Kompozytorów Polskich

Adam Tuchliński – prezes Związku Polskich Artystów Fotografików

Urszula Święcicka – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków

Bogusław Pluta – dyrektor Związku Producentów Audio-Video ZPAV

Robert Gulaczyk – przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Witold Płóciennik – przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców

Leszek Biolik – przewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Prawo Autorskie opłata reprograficzna

Polskie przepisy o opłacie reprograficznej są przestarzałe, a przedłużająca się zwłoka w ich zmienieniu naraża Skarb Państwa na wysokie koszty – państwo będzie bowiem musiało płacić odszkodowania z tytułu niezgodności polskiego prawa z regulacjami unijnymi. To nie jedyne powody, które skłoniły przedstawicieli szeregu polskich organizacji kulturalnych do wystąpienia z apelem do premiera Donalda Tuska.

„Po ponad piętnastu latach może się wreszcie uda zastąpienie archaicznej listy urządzeń i nośników – takich jak kasety VHS czy faksy – nowoczesnymi, powszechnie używanymi od dawna, takich jak smartfony, tablety oraz komputery” – czytamy w oświadczeniu.

