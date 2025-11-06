Aktualizacja: 06.11.2025 21:14 Publikacja: 06.11.2025 16:53
Warszawa, 04.11.2025. Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Foto: Radek Pietruszka/PAP
Polskie przepisy o opłacie reprograficznej są przestarzałe, a przedłużająca się zwłoka w ich zmienieniu naraża Skarb Państwa na wysokie koszty – państwo będzie bowiem musiało płacić odszkodowania z tytułu niezgodności polskiego prawa z regulacjami unijnymi. To nie jedyne powody, które skłoniły przedstawicieli szeregu polskich organizacji kulturalnych do wystąpienia z apelem do premiera Donalda Tuska.
Czytaj więcej
Jeżeli sporządzenie „offline streaming copy” nie będzie objęte tzw. dozwolonym użytkiem osobistym...
„Po ponad piętnastu latach może się wreszcie uda zastąpienie archaicznej listy urządzeń i nośników – takich jak kasety VHS czy faksy – nowoczesnymi, powszechnie używanymi od dawna, takich jak smartfony, tablety oraz komputery” – czytamy w oświadczeniu.
Pod apelem podpisali się przedstawiciele trzydziestu polskich organizacji, zrzeszających m.in. artystów, pisarzy, plastyków, dziennikarzy, aktorów, filmowców, muzyków i wydawców. Wnoszą oni do premiera Donalda Tuska o wyrażenie poparcia dla projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury, aktualizującego katalog tzw. czynnik nośników, od których pobierana jest opłata. Apelują także o nadanie mu szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej.
„Brak aktualizacji wykazu urządzeń i nośników objętych opłatą od czystych nośników powoduje, że polscy twórcy i producenci dzieł otrzymują nieporównywalnie niższe kwoty z tytułu rekompensaty za dozwolony użytek prywatny niż twórcy w praktycznie wszystkich państwach Unii Europejskiej” – czytamy w oświadczeniu skierowanym do premiera.
Jak podkreślają autorzy raportu, kultura odgrywa istotną rolę w budowaniu nowoczesnego, otwartego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego, a także „kształtuje wspólnotę wartości, wzmacnia tożsamość narodową oraz inspiruje do dialogu, refleksji i kreatywności”. Ponadto, przedłużająca się zwłoka naraża Skarb Państwa na dodatkowe koszty.
„Przedłużająca się zwłoka w opublikowaniu rozporządzenia naraża Skarb Państwa na konieczność zapłaty wysokiego odszkodowania z tytułu niezgodności polskich regulacji z prawem unijnym” – wskazują autorzy apelu. – „Polskie organizacje reprezentujące twórców, wykonawców, producentów i wydawców, występując w tej sprawie razem, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia działalności twórczej. Dlatego apelujemy do Pana Premiera o poparcie przygotowanego przez Minister Kultury rozporządzenia i nadanie mu szybkiej ścieżki legislacyjnej pozwalającej na wejście w życie bez zbędnej zwłoki”.
Autorzy apelu powołują się na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 lutego 2025 roku, dotyczący właśnie opłaty reprograficznej. Sąd wskazał wówczas, że polski ustawodawca naruszył obowiązki wynikające z prawa unijnego oraz że „nadto zauważalny jest całkowity brak takich nośników i urządzeń, które rzeczywiście są w praktyce wykorzystywane do korzystania na użytek prywatny. Dotyczy to w szczególności urządzeń takich jak smartfony i tablety, oraz pamięci do komputerów osobistych i laptopów”.
Wyrok ten, będący efektem powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, zakończył się przyznaniem SFP odszkodowania za brak implementacji unijnego prawa przez Polskę. W uzasadnieniu sąd przyznał, że Polska naruszyła prawo unijne.
– Wyrok jest dla nas niezwykle korzystny. W jego uzasadnieniu Sąd podzielił nasze stanowisko w sprawie oczywistej niezgodności prawa polskiego z prawem unijnym. Tzw. godziwa rekompensata była już przedmiotem wielu wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości UE, który sformułował określone wymagania, jakie prawo krajowe musi spełniać, by można było uznać, że taka rekompensata została prawidłowo zapewniona. Jak trafnie sformułował to Sąd Okręgowy, prawo polskie nie tylko nie spełnia tych wymagań – wciąż obowiązujące w Polsce rozwiązania stanowią wręcz ich zaprzeczenie – komentował cytowany w komunikacie SFP-ZAPA dr Tomasz Targosz, prawnik reprezentujący Stowarzyszenie.
Jerzy Kornowicz – prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska
Joanna Grotkowska – dyrektor Fundacji Polskiej Rady Muzycznej
Andrzej Jakimowski – przewodniczący Gildii Reżyserów Polskich
Maciej Sobczyk – przewodniczący Gildii Scenarzystów Polskich
Marek Frąckowiak – prezes Izby Wydawców Prasy
Stanisław Zaborowski – prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych
Joanna Szymańska – prezes Polskiej Gildii Producentów
Magdalena Hajduk-Dębowska – prezes Polskiej Izby Książki
Grzegorz Michalski – prezes Polskiej Rady Muzycznej
Maciej Makowski – przewodniczący Porozumienia Wydawców Książek – Związku Pracodawców
Marcin Lewicki – prezes Press Club Polska
Bartosz Węglarczyk – przewodniczący Rady Polskich Mediów
Piotr Śliskowski – prezes Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC
Barbara Jóźwiak – prezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Copyright Polska”
Renata Krzewska – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców „Repropol”
Grzegorz Łoszewski – prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Ludmiła Mitręga – prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów
Andrzej Andrysiak – prezes rady wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
Łukasz Kacprowicz – prezes Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji
Barbara Białowąs – prezeska Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych
Cezary Łazarewicz – prezes Towarzystwa Dziennikarskiego
Jan Aniołek – dyrektor Związku Artystów Wykonawców STOART
Dominik Skoczek – dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA
Beata Bolesławska-Lewandowska – prezes Związku Kompozytorów Polskich
Adam Tuchliński – prezes Związku Polskich Artystów Fotografików
Urszula Święcicka – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków
Bogusław Pluta – dyrektor Związku Producentów Audio-Video ZPAV
Robert Gulaczyk – przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich
Witold Płóciennik – przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców
Leszek Biolik – przewodniczący Związku Zawodowego Muzyków RP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polskie przepisy o opłacie reprograficznej są przestarzałe, a przedłużająca się zwłoka w ich zmienieniu naraża Skarb Państwa na wysokie koszty – państwo będzie bowiem musiało płacić odszkodowania z tytułu niezgodności polskiego prawa z regulacjami unijnymi. To nie jedyne powody, które skłoniły przedstawicieli szeregu polskich organizacji kulturalnych do wystąpienia z apelem do premiera Donalda Tuska.
„Po ponad piętnastu latach może się wreszcie uda zastąpienie archaicznej listy urządzeń i nośników – takich jak kasety VHS czy faksy – nowoczesnymi, powszechnie używanymi od dawna, takich jak smartfony, tablety oraz komputery” – czytamy w oświadczeniu.
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
Działka w Zabłotni niezbędna do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraca do zasobu Skarbu Państwa, za tę s...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas