Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są konsekwencje braku aktualizacji przepisów o opłacie reprograficznej dla Skarbu Państwa?

Dlaczego przedstawiciele polskich organizacji kulturalnych apelują o zmiany w przepisach dotyczących opłaty reprograficznej?

Jakie urządzenia i nośniki są obecnie uwzględnione w polskich przepisach dotyczących opłaty reprograficznej?

Co wynika z kluczowego dla sprawy wyroku z lutego 2025 roku?

Jakie stanowisko zajmuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich w kwestii implementacji unijnego prawa w Polsce?

Jaka jest rola kultury w budowaniu społeczeństwa i jakie skutki może mieć nieodpowiednia legislacja w tym obszarze?

Polskie przepisy o opłacie reprograficznej są przestarzałe, a przedłużająca się zwłoka w ich zmienieniu naraża Skarb Państwa na wysokie koszty – państwo będzie bowiem musiało płacić odszkodowania z tytułu niezgodności polskiego prawa z regulacjami unijnymi. To nie jedyne powody, które skłoniły przedstawicieli szeregu polskich organizacji kulturalnych do wystąpienia z apelem do premiera Donalda Tuska.

„Po ponad piętnastu latach może się wreszcie uda zastąpienie archaicznej listy urządzeń i nośników – takich jak kasety VHS czy faksy – nowoczesnymi, powszechnie używanymi od dawna, takich jak smartfony, tablety oraz komputery” – czytamy w oświadczeniu.

Opłata reprograficzna musi zostać zmieniona. Apel do Donalda Tuska

Pod apelem podpisali się przedstawiciele trzydziestu polskich organizacji, zrzeszających m.in. artystów, pisarzy, plastyków, dziennikarzy, aktorów, filmowców, muzyków i wydawców. Wnoszą oni do premiera Donalda Tuska o wyrażenie poparcia dla projektu przygotowanego przez Ministerstwo Kultury, aktualizującego katalog tzw. czynnik nośników, od których pobierana jest opłata. Apelują także o nadanie mu szybkiej ścieżki legislacyjnej, tak, by rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej.