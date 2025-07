- Niestety, często problem polega na tym, że toksyna, którą produkuje ta bakteria, uszkadza na tyle jelito, że nawet podanie antybiotyków nie daje efektów – powiedział w TVN24 Grzesiowski. - W krajach rozwiniętych śmiertelność z powodu cholery jest rzadka, bo mamy nowoczesną medycynę, dializy, kroplówki, możemy pacjenta błyskawicznie wyrównać, jeżeli chodzi o utratę wody i elektrolitów, natomiast w krajach rozwijających się cholera jest absolutnie chorobą jedną z najbardziej śmiertelnych, bo pomoc przychodzi zbyt późno - dodał.

Jak zaznaczył główny inspektor sanitarny, przypadki cholery w Polsce się zdarzały. - To nie jest coś, co jest ewenementem - stwierdził. Dodał jednak, że były to przypadki, w których chorzy podróżowali do krajów, gdzie cholera występuje.

Nie wiadomo na razie, jakie jest źródło choroby pacjentki. Chora kobieta, ani nikt z jej otoczenia, nie opuszczali kraju. Główny inspektor sanitarny poinformował, że „trwa dochodzenie epidemiologiczne w sprawie przypadku cholery w Stargadzie”. - Nie znamy źródła choroby, analizujemy ostatnich siedem dni aktywności pacjentki, by zorientować się z kim się kontaktowała - powiedział.

Czym jest cholera?

Jak wyjaśniono na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, cholera jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – przecinkowce cholery (Vibro cholerae) serogrupa O1 lub O139. Bakterie te mogą przetrwać długi czas w wodzie skażonej odchodami ludzkimi. Poza człowiekiem, który wydala przecinkowce cholery z kałem, zarówno podczas choroby, jak i w czasie nosicielstwa, nie jest znany inny zwierzęcy rezerwuar zarazków.

Jak można się zakazić cholerą i jakie są objawy choroby?

Do zakażenia cholerą człowieka dochodzić może poprzez spożycie skażonej wody i żywności, w tym m.in. surowych i niedogotowanych owoców morza.

Jeśli chodzi o objawy cholery, po krótkim okresie inkubacji –trwającym od kilkunastu godzin do pięciu dni – pojawiają się objawy obejmujące m.in. wymioty i wodnistą biegunkę bez bólów brzucha i gorączki.