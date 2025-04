3 mld złotych na amunicję 155 mm

Warto pamiętać, że ustawa o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji została przyjęta w grudniu ubiegłego roku, a co najmniej 2 mld zł zgromadzone w FIK czekają na chętnych już trzy miesiące. Kolejny miliard złotych ma tam trafić z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do końca czerwca. Jednak do tej pory państwowa zbrojeniówka nie była w stanie złożyć odpowiednich dokumentów. To może zadziwiać, ponieważ już ponad dwa lata temu ówczesny rząd przyjął uchwałą program Narodowa Rezerwa Amunicyjna, którego jednym z dwóch celów była „rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej”. PGZ miała być jednym z jego beneficjentów, ale do końca rządów PiS niewiele się w tej materii wydarzyło, a rząd Koalicji dofinansowanie tych zdolności widzi właśnie przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Swój wniosek do FIK złożyła już wcześniej prywatna Grupa Niewiadów, ale do tej pory nie został on rozpatrzony. Jest to jednak podmiot, który dysponuje znacząco mniejszym potencjałem niż PGZ. Warto pamiętać, że ewentualne dokapitalizowanie łączy się także z objęciem przez państwo udziałów w danej spółce. Taką drogę przeszedł kilka lat temu inny prywatny podmiot zbrojeniowy - Grupa WB, w której obecnie 26 proc. udziałów ma Polski Fundusz Rozwoju.