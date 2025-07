- Były naciski, publicznie w mediach, były zadawane pytania, były formułowane tego typu sugestie. Tak, i przychodzili do Szymona Hołowni i sugerowali oczywiście, nie jestem od tego, żeby personalia ujawniać, natomiast zwracam uwagę, że to się po prostu w przestrzeni publicznej pojawiało – mówiła ministra.

Podkreśliła z naciskiem, że wybory zostały rozstrzygnięte – były punktowe nieprawidłowości, ale nie zostały sfałszowane. Wygrał kandydat, na którego nie głosowała, ale należy uszanować demokratyczny wybór Polaków i zaakceptować, że następcą Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim będzie Karol Nawrocki.

„Maksymalnie nieodpowiedzialna” debata publiczna

Polityczka Polski 2050 przyznała, że Hołownia powinien „użyć łagodniejszego stwierdzenia", ale uważa, że w przestrzeni publicznej nacisk kładzie się nie na to, co najważniejsze – zamiast analizować słowa marszałka Sejmu powinno się zwrócić uwagę „na to, co się właściwie zdarzyło” i legło u podstaw słów Hołowni. Stwierdziła, że nie powinno się przesuwać odpowiedzialności za rzecz „niezwykle niebezpieczną, jaką jest podważenie społecznego zaufania do wyborów”.

– Debata publiczna o wyborach ze strony naszego koalicjanta została przeprowadzona w sposób maksymalnie nieodpowiedzialny – mówiła Pełczyńska-Nałęcz. – To znaczy publiczne zadawanie pytania, a właściwie nie wiadomo, kto wygrał, a właściwie może przeliczmy głosy, a wybory może zostały sfałszowane. Była ewidentna próba zamącenia opinii publicznej i rozhuśtania nastrojów wokół wyborów – sprecyzowała.

Koalicja stabilna, Polska 2050 będzie miała wicepremiera i wicemarszałka Sejmu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że zgodnie z wcześniejszą umową koalicyjną w listopadzie nastąpi zmiana w fotelu marszałka Sejmu, a Polsce 2050 przypadnie stanowisko wicemarszałka, a także wicepremiera.