Krzysztof Adam Kowalczyk: Rykoszet polityki Trumpa uderzy w polskie rolnictwo

Powrót do tej idei nie wydaje się możliwy. Wręcz przeciwnie, właśnie cofnęliśmy się w kierunku 20-proc. amerykańskich ceł z lat 30., które wówczas pogłębiły Wielki Kryzys i sprawiły, że protekcjonizm rozlał się po świecie.

Skutki umowy USA–UE? Europa musi szukać innych rynków zbytu

Wobec powyższego tym istotniejsze dla UE stają się teraz porozumienia z innymi krajami i obszarami celnymi. Największe z nich – porozumienie z liczącym 300 mln konsumentów Mercosurem – ma otworzyć rynki Ameryki Południowej dla europejskiego przemysłu w zamian za otwarcie naszego dla tamtejszych produktów rolnych. W świecie, gdzie koszty transportu są niższe niż różnica kosztów pracy między Europą a południową Ameryką, całkiem słusznie europejscy rolnicy obawiają się zaostrzenia konkurencji. Wyrazem tego jest sprzeciw wobec zawarcia umowy Francji i Polski, krajów o silnym sektorze rolnym.

Rosną szanse na zatwierdzenie umowy UE z Mercosurem

W całej Europie wytwarza on jednak tylko 1,3 proc. unijnego PKB wobec 28 proc. generowanych przez przemysł. W przemyśle pracuje co piąty zatrudniony w UE, w rolnictwie – tylko co 25. W kwestii traktatu z Mercosurem lobby rolne stoi więc na straconej pozycji, Europa nie ma wyjścia i musi szukać nowych rynków zbytu dla swoich fabryk.

Przy głosowaniu w UE kwalifikowaną większością, na nic się nie zda sprzeciw Francji i Polski, które usiłują bronić interesów swoich rolników. I tak oto polityka Trumpa, która zmusza Europę do większej aktywności w zawieraniu porozumień handlowych, uderzy rykoszetem w sympatyzujący z nim konserwatywny elektorat z polskiej wsi.