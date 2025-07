Jak zauważyła w niedawnej pracy opublikowanej na łamach Journal of Financial Economics Caroline Flammer z Columbia University w Nowym Jorku, sednem modelu finansowania bioróżnorodności jest próba monetyzacji przyrody – przekształcenia usług ekosystemowych w zbywalne produkty finansowe. Poprzez takie instrumenty jak kredyty bioróżnorodności czy płatności za usługi ekosystemowe, prywatny kapitał ma być przyciągany dzięki obietnicy zysków finansowych połączonych z korzyściami ekologicznymi.

Pojawia się jednak fundamentalny problem: przyrody nie da się sprowadzić do wymienialnych jednostek w czasie i przestrzeni. Założenie, że ekologiczne zyski osiągnięte w jednym miejscu mogą w pełni zrównoważyć straty przyrodnicze poniesione gdzie indziej, coraz częściej bywa kwestionowane zarówno przez badania naukowe, jak i doświadczenia praktyków ochrony przyrody. Badania Hannah Wauchope i jej współpracowników z Uniwersytetu w Edynburgu pokazują, że każdy etap tworzenia kredytów bioróżnorodności – od definiowania rezultatów ekologicznych, poprzez pomiary, po gwarancje trwałości i mechanizmy kontroli – obarczony jest niepewnością, subiektywizmem i ryzykiem manipulacji. Przyroda jest z natury lokalna, nieliniowa i asymetryczna, podczas gdy rynek żąda porównywalności i standaryzacji. Ten epistemologiczny konflikt leży u podstaw napięcia między logiką ekologiczną a ekonomiczną.

Do czego prowadzi iluzja obiektywizmu w „wycenie” przyrody?

Choć standaryzacja sprawia wrażenie obiektywizmu, może prowadzić do złudzenia precyzji i skuteczności. Jak pokazuje wiele badań, w praktyce jednak firmy stosują metody wyliczania śladu bioróżnorodności nie po to, by poprawić stan środowiska, lecz jako narzędzie PR ograniczające ryzyko regulacyjne. Dobór wskaźników służy raczej poprawie wizerunku niż faktycznej poprawie stanu ekosystemów.

Dodatkowo, istnieje strukturalna rozbieżność między motywacjami rynków finansowych a etycznym imperatywem ochrony przyrody. Rynki reagują na sygnały zysku, nie na potrzeby ekologiczne. Wspomniany wcześniej zespół Flammer wskazał, iż prywatne inwestycje w bioróżnorodność trafiają zazwyczaj do mniejszych projektów o wyższej stopie zwrotu, ale niższym wpływie ekologicznym. Tymczasem projekty o większym potencjale ekologicznym zazwyczaj wymagają wsparcia publicznego lub filantropijnego, by zminimalizować ryzyko i przyciągnąć inwestorów.

To rodzi poważne pytania etyczne. Jeśli ochrona przyrody zależy od opłacalności, grozi to zaniedbaniem obszarów mniej „dochodowych”, ale kluczowych ekologicznie – takich jak trudno dostępne mokradła czy lasy o wysokiej bioróżnorodności, ale niskim potencjale turystycznym. Proces utowarowienia może doprowadzić do niedoszacowania właśnie tych ekosystemów, które najbardziej wymagają ochrony.

Kiedy ryzyko „ekościemy” staje się poważne?

Problem dodatkowo pogłębia się, gdy rynek staje się miejscem spekulacji. Jak ostrzega prof. Stefano Giglio z Uniwersytetu w Yale, rynek kredytów bioróżnorodności może stać się areną spekulacji, baniek inwestycyjnych i oderwanego od rzeczywistości handlu „przyrodą na papierze”. Może też legitymizować dalszą degradację środowiska przez oferowanie „licencji na niszczenie” tym, którzy mogą sobie pozwolić na rekompensaty.