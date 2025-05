Zanikanie wielu populacji nie zaczęło się wczoraj. To efekt wieloletnich decyzji: budowy kopalń, zapór wodnych, infrastruktury przesyłowej, coraz głębszej industrializacji krajobrazu

Stare technologie, nowe milczenie

O kosztach środowiskowych energetyki najczęściej mówimy wtedy, gdy pojawia się coś nowego: wiatraki na horyzoncie, rzędy paneli fotowoltaicznych wśród pól. Budzą emocje, bo są inne, odmienne od tego, do czego przywykliśmy. Tymczasem to właśnie tradycyjne technologie – węgiel, ropa, gaz – przez dziesięciolecia wywierały wpływ na środowisko. I wciąż go wywierają, choć zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić.

Ich obecność przestała budzić sprzeciw. To konserwatywny duch ludzkiej percepcji: kolej kiedyś też szokowała, dziś zachwyca sentymentalnym pejzażem. Jednak przyjrzyjmy się faktom. Spójrzmy na krajobraz Zagłębia Donieckiego – pokopalniana pustynia, kwaśne wody, odpady bez planu na przyszłość. Pogranicze Polski, Czech i Niemiec – ze zdegradowanymi torfowiskami, zasolonymi rzekami i przemysłowym dziedzictwem. Zagłębie Ruhry do dziś zmaga się z problemem wód pokopalnianych i degradacją przestrzeni, choć dawno temu miało być przykładem wzorcowej transformacji. To nie historia – to stan aktualny.

Ropa i gaz również nie pozostają bez winy. Pozyskiwanie tych surowców to brutalna ingerencja w strukturę ziemi: szczelinowanie hydrauliczne, wtłaczanie chemikaliów, skażenie wód gruntowych, wycieki, pożary. Skala tych działań jest ogromna – często zniszczone są setki kilometrów kwadratowych. Gdyby takie rzeczy działy się w Wielkopolsce czy na Mazurach, trudno byłoby przejść obok nich obojętnie. Ale skoro dzieją się w Teksasie, na Syberii czy w Algierii, wystarczy że zapłacimy rachunek za paliwo. W dolarach. Koszt środowiskowy zostaje przesunięty poza mapę naszej uwagi.

Zanikanie wielu populacji nie zaczęło się wczoraj. To efekt wieloletnich decyzji: budowy kopalń, zapór wodnych, infrastruktury przesyłowej, coraz głębszej industrializacji krajobrazu. Dziś winę za to często przypisuje się nowym technologiom – turbinom wiatrowym i panelom fotowoltaicznym, które są widoczne, wyraziste, łatwe do obwinienia. Tymczasem to przeszłość rozstawiła figury na tej planszy.