Nie oznacza to, że były komisarz jako petytor nie odnosi sukcesów. W 2019 roku, będąc audytorem w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, wysłał do Sejmu petycję, postulującą przyznanie pieszym pierwszeństwa już na etapie zbliżania się do przejścia. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, że swoją wrażliwość na kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego zbudował, gdy jako sędzia prowadził sprawy o wypadki.

Choć działo się to za rządów PiS, komisja zdecydowała jedynie o wysłaniu dezyderatu do rządu. Jednak i tak Sejm dwa lata później zmienił prawo, nadając pieszym pierwszeństwo nie tylko na przejściu, ale też przed wejściem na nie. – To duży sukces, choć nie tylko mój, bo byłem częścią bardzo prężnego ruchu, dążącego do zmiany prawa tak, by lepiej chroniło pieszych – zaznacza Wojciechowski.

Jednak również jego najnowsze petycje nie pozostają bez odzewu. Równolegle z petycją Wojciechowskiego o rzeczniku rolników, projekt w tej sprawie złożyli posłowie PiS. I wiele wskazuje na to, że taka instytucja może zostać rzeczywiście ustanowiona, bo na początku lipca własny podobny projekt złożyło, będące częścią koalicji rządowej, Polskie Stronnictwo Ludowe.