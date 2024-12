Spowiedź ma działanie terapeutyczne. Przywoływany przez autora petycji argument o możliwym zagrożeniu ze strony dorosłego mężczyzny (księdza) jest nieracjonalny. Wskazywane zagrożenia w takim razie mogą czyhać na dzieci w każdym miejscu, gdzie są dorośli mężczyźni. Też przecież bywają psycholodzy płci męskiej, a oni również poznają wewnętrzny świat emocji swoich niepełnoletnich pacjentów Magdalena Mickiewicz z konsewartywnego Instytutu Ordo Iuris

W pracującej zazwyczaj ponad politycznymi podziałami komisji tym razem raczej trudno będzie o jednomyślność. Odnośnie do poszczególnych petycji może zdecydować o wstrzymaniu ich biegu, przesłaniu do innej komisji sejmowej, przygotowaniu projektu ustawy bądź wysłaniu dezyderatu do rządu. Co zrobi tym razem? – Wystąpiłem do sekretariatu komisji o to, by być sprawozdawcą petycji. Nie wiem, jaka zapadnie decyzja, zważywszy, że szefem komisji jest poseł PiS – mówi Marcin Józefaciuk. – Komisja do spraw Petycji zajmuje się punktowymi zmianami prawa, więc petycja powinna trafić do merytorycznych komisji w Sejmie. Uważam, że powinniśmy też wystąpić z dezyderatem do rządu – dodaje.