„Naga broń” – recenzja. Kto wyjdzie z kina po pięciu minutach?

Po nowej „Nagiej broni” z Liamem Neesonem nie spodziewałem się niczego innego niż dania posolonego równie mocno policyjnym nonsensem i dopieprzonego absurdalnym noirem jak oryginał.

Publikacja: 08.08.2025 09:45

Foto: mat. pras. uip

Łukasz Adamski

Czy można podrobić tercet ZAZ (Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker), który dał nam nie tylko trzy części „Nagiej broni” (1988-1994), ale też choćby komedię „Czy leci z nami pilot?” (1980)? Nie da się. Twórcy nowej odsłony przygód detektywa Franka Drebina nawet tego robić nie próbują. Reboot „Nagiej broni” jest hołdem złożonym kultowej trylogii, która stanowi najlepszy przykład absurdalno-slapstickowego gatunku „spoof comedies”. Doskonalił go Mel Brooks („Płonące siodła”, „Młody Frankenstein” z lat 70.), ale w swoim wczesnym etapie twórczości był w niej zakochany również Woody Allen („Bananowy czubek”, 1971), zapatrzony od zawsze w braci Marx, których „Kacza zupa” (1933) jest kwintesencją tego rodzaju komedii.

Niemieckie kino i telewizja od lat próbują wypracować estetykę nieobecności, która pozwala przekazać
W Niemczech temat bomby atomowej budzi pewien zbiorowy stan
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym. Prezydent
Kataryna: Dajcie żyć pierwszym damom. Już współczuję Marcie Nawrockiej
Michał Szułdrzyński: A jeśli Trump będzie chciał przywracać praworządność w Polsce?
Michał Szułdrzyński: A jeśli Trump będzie chciał przywracać praworządność w Polsce?
Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
Czy Polska weźmie udział w wyścigu po bombę atomową? Domino może ruszyć w Azji
– Zbyt długo Ameryka była nękana przez szumowiny społeczne – ogłosił Donald Trump, który znów zamier
Pojechałem do Alcatraz. Czy byli więźniowie wierzą w pomysł Donalda Trumpa?
e-Wydanie