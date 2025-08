Partia Demokratyczna próbuje nawiązać lepszy kontakt z przeciętnym wyborcą. Przekleństwa to jeden ze sposobów

– Każdego dnia administracja Trumpa i republikanie w Kongresie robią coś okrutnego albo skorumpowanego i zasługują na to, żeby ich wytknąć palcami. Nowa strategia jest taka, żeby nie polerować tego, co wstawiamy w mediach społecznościowych – mówi w wywiadzie dla „Washington Post” Tim Hogan z DNC.

Demokraci próbują konkurować z Trumpem, choć idzie im to z trudem. Nie są zgodni co do tego, w jaki sposób poprawić swoje niskie wyniki sondażowe. Rośnie jednak wśród nich przekonanie, że muszą odejść od ostrożnego, starannie wykreowanego wizerunku oraz wyreżyserowanego przekazu, by nawiązać lepszą komunikację z przeciętnym wyborcą. Przekleństwa to jeden ze sposobów.

– Nie są czymś nowym w Partii Demokratycznej, ale zakres, w jakim są wykorzystywane, to nowy trend wśród członków tej partii, którzy szukają innowacyjnych sposobów na osiągnięcie autentyczności – stwierdzają komentatorzy na portalu Politico. Jak wynika z analizy wpisów w mediach społecznościowych dokonanej przez „Washington Post”, słów uważanych do tej pory za niecenzuralne, demokraci używają zdecydowanie więcej od początku tego roku. Więcej nawet niż republikanie.

Bardziej wyluzowani, spontaniczni. „W erze Trumpa autentyczność jest walutą”

Oprócz tego, że więcej klną w przekazie publicznym i przyjmują ostrzejszy ton wobec Donalda Trumpa i republikanów, starają się też „wyluzować” swój wizerunek, pokazując się w spontanicznych nagraniach czy występując w wielogodzinnych podcastach, gdzie, jak np. były sekretarz transportu Pete Buttigieg, rozmawiają o polityce, serialach, jedzeniu i innych luźnych tematach.