Aktualizacja: 14.11.2025 17:45 Publikacja: 14.11.2025 17:29
Służby ratunkowe na miejscu wypadku w dzielnicy Sztokholmu Östermalm
Foto: PAP/EPA/Henrik Montgomery
Do zdarzenia doszło na terenie Uniwersytetu Technicznego. Na miejsce zadysponowano osiem karetek pogotowia. Według dziennika „Aftonbladet” zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godz. 15.24. Serwis internetowy gazety podaje, że w wypadku zginęły trzy osoby. - Na razie nie podajemy więcej informacji na temat liczby, płci ani wieku – mówi Nadya Norton, rzeczniczka prasowa sztokholmskiej policji
Policja poinformowała, że zdarzenie wstępnie zakwalifikowano jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale dokładne okoliczności zdarzenia wciąż nie są jasne. Rzeczniczka sztokholmskiej policji poinformowała, że kierowca autobusu został aresztowany i zostanie przesłuchany, aby mógł przedstawić własną wersję wydarzeń.
Czytaj więcej
Wyrok skazujący i zakaz prowadzenia pojazdów nie powstrzymał Tomasza U. Usiadł za kierownicą, pot...
Policja zamknęła teren w pobliżu zdarzenia. Zmieniono także organizację ruchu w okolicy, kierując autobusy na objazdy.
Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady.
Artykuł jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do zdarzenia doszło na terenie Uniwersytetu Technicznego. Na miejsce zadysponowano osiem karetek pogotowia. Według dziennika „Aftonbladet” zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godz. 15.24. Serwis internetowy gazety podaje, że w wypadku zginęły trzy osoby. - Na razie nie podajemy więcej informacji na temat liczby, płci ani wieku – mówi Nadya Norton, rzeczniczka prasowa sztokholmskiej policji
Niedaleko Bratysławy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Po wypadku 11 rannych przewieziono do szpitala, a kil...
Po katastrofie w pobliżu lotniska w Louisville w stanie Kentucky, w której zginęło co najmniej 14 osób, UPS i Fe...
Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, po tym jak 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów na franc...
Co najmniej siedem osób zginęło, a 11 zostało rannych, po tym jak samolot transportowy należący do firmy UPS spa...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Siedmiu wspinaczy – pięciu obcokrajowców i dwóch Nepalczyków – zginęło, a czterech zaginęło, gdy lawina uderzyła...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas