Do zdarzenia doszło na terenie Uniwersytetu Technicznego. Na miejsce zadysponowano osiem karetek pogotowia. Według dziennika „Aftonbladet” zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godz. 15.24. Serwis internetowy gazety podaje, że w wypadku zginęły trzy osoby. - Na razie nie podajemy więcej informacji na temat liczby, płci ani wieku – mówi Nadya Norton, rzeczniczka prasowa sztokholmskiej policji

Reklama Reklama

To nie był wypadek? Policja: wstępna kwalifikacja to zabójstwo

Policja poinformowała, że ​​zdarzenie wstępnie zakwalifikowano jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale dokładne okoliczności zdarzenia wciąż nie są jasne. Rzeczniczka sztokholmskiej policji poinformowała, że kierowca autobusu został aresztowany i zostanie przesłuchany, aby mógł przedstawić własną wersję wydarzeń.

Policja zamknęła teren w pobliżu zdarzenia. Zmieniono także organizację ruchu w okolicy, kierując autobusy na objazdy.

Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady.