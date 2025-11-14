Reklama
Sztokholm. Autobus uderzył w przystanek, są ofiary. Policja uważa, że to zabójstwo

W sztokholmskiej dzielnicy Östermalm autobus uderzył w przystanek. Kilka osób zginęło, a wiele zostało rannych, wśród nich dwie ciężko.

Publikacja: 14.11.2025 17:29

Służby ratunkowe na miejscu wypadku w dzielnicy Sztokholmu Östermalm

Służby ratunkowe na miejscu wypadku w dzielnicy Sztokholmu Östermalm

Foto: PAP/EPA/Henrik Montgomery

Bartosz Lewicki

Do zdarzenia doszło na terenie Uniwersytetu Technicznego. Na miejsce zadysponowano osiem karetek pogotowia. Według dziennika „Aftonbladet” zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godz. 15.24. Serwis internetowy gazety podaje, że w wypadku zginęły trzy osoby. - Na razie nie podajemy więcej informacji na temat liczby, płci ani wieku – mówi Nadya Norton, rzeczniczka prasowa sztokholmskiej policji

To nie był wypadek? Policja: wstępna kwalifikacja to zabójstwo

Policja poinformowała, że ​​zdarzenie wstępnie zakwalifikowano jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale dokładne okoliczności zdarzenia wciąż nie są jasne. Rzeczniczka sztokholmskiej policji poinformowała, że kierowca autobusu został aresztowany i zostanie przesłuchany, aby mógł przedstawić własną wersję wydarzeń. 

Czytaj więcej

Miejsce wypadku autobusu na Moście Grota-Roweckiego
Wypadki
Wypadek w Warszawie: Dlaczego kierowca, skazany na siedem lat więzienia, był na wolności?

Policja zamknęła teren w pobliżu zdarzenia. Zmieniono także organizację ruchu w okolicy, kierując autobusy na objazdy. 

Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady.  

Artykuł jest aktualizowany

Źródło: rp.pl

