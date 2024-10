Wypadek w Warszawie: Dlaczego kierowca, skazany na siedem lat więzienia, był na wolności?

Środki mające wyeliminować z dróg kierowcę, który już wcześniej doprowadził do tragedii i śmierci – co ważne – prowadząc pod wpływem narkotyków, okazały się nieskuteczne. Sprawca głośnego wypadku autobusu na moście Grota-Roweckiego w Warszawie, usiadł za kierownicą i tym razem potrącił pieszego. W środę przed 6 rano na rondzie Tybetu, jadąc SUV-em, Tomasz U. najechał na przechodzącego po pasach 48-latka. Z taką siłą, że ofiarę odrzuciło na 80 metrów. Poszkodowany, w stanie ciężkim, trafił do szpitala. Kierowca uciekł, ale już po południu został zatrzymany przez policję.

– Tomasz U. został zatrzymany na 48 godzin, nie kwestionował swojego sprawstwa – powiedział prok. Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, i przedstawił chronologię wydarzeń.

Kierowca w godzinach porannych odwoził partnerkę do pracy. Wracając potrącił pieszego, który „szybkim krokiem wszedł na pasy przy zmieniających się światłach”. – Później Tomasz U. pojechał pod Pruszków, gdzie w lesie porzucił samochód, wyrzucił kluczyki i telefon komórkowy, a następnie wrócił do Warszawy i poczynił przygotowania do ucieczki z kraju – opowiadał prok. Skiba.

Mężczyzna poruszał się elektrycznym volkswagenem, należącym do firmy leasingowej. Kiedy policjanci zatrzymali go (w jego mieszkaniu), sam im wskazał miejsce porzucenia samochodu.