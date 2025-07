Jak dodaje, w Poznaniu (13,4 tys. zł/mkw.) i Wrocławiu (ok. 14,7 tys. zł/mkw.) średnia ofertowa cena mkw. sprzedanych mieszkań była wyższa niż cena lokali wprowadzonych do sprzedaży. - Mimo to średnia wszystkich mieszkań w tych metropoliach utrzymała poziom z maja. Nie drgnęła ona też w Warszawie i Trójmieście, choć w tym drugim przypadku dopiero ostateczne dane pokażą, czy na rynek wróciła stabilizacja po 2-proc. podwyżce w maju – zaznacza ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Stabilizacja w mieszkaniówce

- Porównując średnie ceny mkw. nowych mieszkań z czerwca tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego warto zwrócić uwagę, że był to kolejny miesiąc, w którym w większości metropolii różnica stopniała – mówi Marek Wielgo. - Np. we Wrocławiu jeszcze w styczniu wynosiła 12 proc., w czerwcu – 5 proc. Na drugim biegunie jest Trójmiasto, gdzie średnia cena mkw. nowych mieszkań była w czerwcu o 10 proc. wyższa niż rok temu, podczas gdy w styczniu było to 8 proc. różnicy.

Jak mówi analityk, po sześciu miesiącach największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. wciąż ma Warszawa. - Zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła tu w czerwcu tylko 2 proc. – wskazuje.

W Krakowie, Łodzi i Poznaniu było to 3 proc., a w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 5 proc.