Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Europosłanka Konfederacji o sprawie działki pod CPK: I KO, i PiS są ubrudzeni

Sprawa pojawiła się dzisiaj tylko dlatego, że ją dziennikarze nagłośnili - mówiła europosłanka i wiceszefowa Ruchu Narodowego Anna Bryłka w rozmowie z RMF FM, komentując sprawę sprzedaży przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działki w Zabłotni.

Publikacja: 03.11.2025 07:57

Anna Bryłka

Anna Bryłka

Foto: Fred MARVAUX, EP

Artur Bartkiewicz

Chodzi o 160-hektarową działkę, którą za zgodą Ministerstwa Rolnictwa KOWR w ostatnich tygodniach rządów PiS w 2023 roku sprzedał wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działkę sprzedano za 22,7 mln zł, a dziś jej wartość może wynosić nawet 400 mln zł, w związku z tym, że przebiegać ma przez nią kolej szybkich prędkości łącząca Warszawę z CPK, a ponadto, w ramach budowy CPK, na jej terenie zaplanowano budowę miasteczka przemysłowo-magazynowo-usługowego.

Anna Bryłka o sprawie działki pod CPK: PiS i KO to jeden układ

Sprawę sprzedaży działki nagłośniła Wirtualna Polska. Obecnie zajmuje się nią prokuratura, a nabywca deklaruje, iż jest gotów do rozmów o odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie, którą za nią zapłacił. W związku z całą sprawą PiS zawiesił w prawach członków partii byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa i byłego wiceministra Rafała Romanowskiego. Koalicja rządząca zarzuca PiS, że sprawa działki jest dowodem na to, iż projekt budowy CPK był dla partii Jarosława Kaczyńskiego okazją do robienia niejasnych interesów. Z kolei PiS odpowiada zarzutami, że koalicja rządząca nie zrobiła w ciągu blisko dwóch lat niczego, by działkę odzyskać. Ponadto politycy PiS wskazują, że firma Dawtona była partnerem Campusu Polska Rafała Trzaskowskiego, a jej przedstawiciele wpłacali pieniądze na kampanię wyborczą kandydata KO na prezydenta. 

Czytaj więcej

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica)
Polityka
Włodzimierz Czarzasty o działce pod CPK: Hipoteza - 380 mln zł do podziału

– Afera z KOWR-em, z CPK pokazuje, że PiS i KO to jeden układ, który w takich sprawach ze sobą współpracuje. Jedni okradają Skarb Państwa, a drudzy przez dwa lata sprawę tuszują. Dopiero dziennikarze śledczy nagłaśniają sprawę – mówiła w RMF FM Bryłka. – To jest idealny przykład tego, jak te dwa środowiska polityczne tworzą wspólny układ – dodała. 

Sprzedaż działki pod CPK

Sprzedaż działki pod CPK

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Bryłka mówiła też, że Konfederacja patrzy na całą sprawę z boku. – Fakty są niezaprzeczalne – oceniła. – Jedna i druga strona jest tak samo ubrudzona – mówiła też. W jej opinii „ta sprawa nigdy nie miała zobaczyć światła dziennego”. – Sprawa jest prosta: PiS sprzedał, a Platforma Obywatelska zatuszowała – podsumowała. 

Pytana o wyjaśnienia ministra Telusa, który stwierdził, że nie wiedział o sprzedaży przez KOWR działki wiceprezesowi spółki Dawtona, Bryłka odparła, że „nie ma znaczenia, czy wiedział czy nie wiedział”. – Bierze polityczną odpowiedzialność za to, co się wtedy wydarzyło, bo był ministrem rolnictwa. Jeśli ktoś na taką funkcję się zgadza, to znaczy, że bierze polityczną odpowiedzialność za wszystkie decyzje, które są podejmowane przez resort – podkreśliła. 

Konfederacja nie podjęła jeszcze decyzji, jak zagłosuje ws. immunitetu Zbigniewa Ziobry

Bryłkę pytano też, jak Konfederacja zagłosuje ws. wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. – Nie ma jeszcze decyzji, decyzję podejmie klub po zapoznaniu się merytorycznie z wnioskiem – odparła. Jak dodała, „Koalicja Obywatelska po prostu potrzebuje gonienia króliczka, a PiS potrzebuje swoich męczenników”.

Jednocześnie europosłanka oceniła, że „chyba nie zachodzą przesłanki” do stawiania Ziobrze zarzutu stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej. Zasugerowała też, że debata na temat Ziobry i jego immunitetu to „tematy, aby odwracać uwagę od spraw ważnych”, takich jak wysokie ceny energii czy ETS2. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Osoby Transport Transport Lotniczy CPK Anna Bryłka

Chodzi o 160-hektarową działkę, którą za zgodą Ministerstwa Rolnictwa KOWR w ostatnich tygodniach rządów PiS w 2023 roku sprzedał wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działkę sprzedano za 22,7 mln zł, a dziś jej wartość może wynosić nawet 400 mln zł, w związku z tym, że przebiegać ma przez nią kolej szybkich prędkości łącząca Warszawę z CPK, a ponadto, w ramach budowy CPK, na jej terenie zaplanowano budowę miasteczka przemysłowo-magazynowo-usługowego.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Dwa tygodnie przed kongresem PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest pewniakiem do reelekcji
Polityka
PSL już ma plan, z kim pójść do wyborów parlamentarnych 2027 r.
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż: Zapytaliśmy Polaków, na którą partię na pewno nie zagłosują w wyborach
Radosław Sikorski i Donald Tusk
Polityka
Sondaż. Zmiana na stanowisku premiera? Najbardziej przeciwni sympatycy PiS
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Zbigniew Ziobro
Polityka
Sondaż: Czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu? Znamy zdanie Polaków
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie