„Alicja już tu nie mieszka” Martina Scorsese, „Historia Rose” Marthy Coolidge, „Dzikość serca” Davida Lyncha – wspaniałe role w tych filmach przyniosły jej nominacje do Oscara. Prywatnie Diane Ladd była matką znanej aktorki Laury Dern, która po jej śmierci napisała:

Reklama Reklama

„Była najwspanialszą córką, matką, babcią, aktorką, artystką i wspaniałym, empatycznym duchem, o jakim tylko można marzyć. Byliśmy szczęściarzami, że ją mieliśmy. Teraz leci już ze swoimi aniołami” – napisała Dern po jej śmierci.

Pracowite życie Diane Ladd

Diane Ladd urodziła się 29 listopada 1935 roku w Meridian w stanie Mississippi. W swoim pamiętniku z 2006 roku „Spiraling Through the School of Life”, napisała, że jej prababcia przepowiedziała jej, że pewnego dnia będzie „na ekranie” i zyska swoją publiczność. Tak się też stało.

Na początku swojej pracy zawodowej Diane Ladd występowała głównie w drobnych rolach w telewizyjnych serialach. Pierwszą ważną rolę zagrała w 1966 roku w „Dzikich Aniołach” Rogera Cormana. W tym filmie o gangu motocyklowym zagrała u boku Petera Fondy, Nancy Sinatry i przede wszystkim obok swojego pierwszego męża, Bruce’a Derna.