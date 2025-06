Wiceprezydent J.D. Vance przeciwko przystąpieniu USA do wojny z Iranem

Amerykańskie bombowce B-2 przemieszczają się bliżej Iranu

W sobotę wieczorem prezydent Donald Trump miał się spotkać ze swoim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, aby zdecydować, czy Stany Zjednoczone przystąpią do konfliktu.

Tego samego dnia z bazy lotniczej Whiteman w stanie Missouri wyleciały 2-4 strategiczne bombowce B-2, zdolne do przenoszenia GBU-57 - ważącej ponad 13,5tony bomby penetrującej, przeznaczonej do niszczenia bunkrów i innych silnie umocnionych obiektów. B-2 zmierzały do do amerykańskiej bazy morskiej Guam na Oceanie Spokojnym. Nie jest jasne, czy będą kontynuować lot do amerykańskiej bazy wsparcia morskiego w Diego Garcia, położonej około 3700 km od Iranu.