Aleksander Łukaszenko handluje więźniami politycznymi

Czy Donald Trump pojedzie na Białoruś

Kreml jednocześnie bardzo by chciał, by rozmowy z Ukrainą zostały przeniesione do Mińska. Mógłby tam pojechać nawet Władimir Putin, nie obawiając się aresztowania – wisi nad nim cały czas taka groźba, bowiem jest poszukiwany listem gończym Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Moskwa dąży do reaktywacji mińskich negocjacji – „Mińska 3”, które prowadziła przed inwazją z Kijowem przy pośrednictwie Niemiec i Francji.

Łukaszenko z kolei bardzo chciałby doprowadzić do wizyty Donalda Trumpa w Mińsku, bo to by oznaczało, że „odzyskuje międzynarodową podmiotowość”. Nad nim też przecież wiszą poważne zarzuty: za manipulowanie imigracją (ataki imigrantów na polską i litewską granicę – red.), porwanie samolotu Ryanair (w maju 2021 roku – red.), tortury w więzieniach, zabójstwa polityczne, wspieranie agresji Putina na Ukrainę. Litwa skierowała wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego o wszczęcie sprawy o zbrodnie przeciw ludzkości – wylicza Łatuszka.

Białoruski dyktator jeszcze podczas pierwszej kadencji Trumpa bardzo starał się o wizytę amerykańskiego przywódcy. Tak bardzo, że w Mińsku, na ulicy Krasnoarmiejskiej (ulicy Armii Czerwonej), kazał zbudować specjalną rezydencję dla ewentualnego gościa z Ameryki. – Mińsk wkrótce będzie stolicą Ameryki – mówił Łukaszenko w 2019 roku.