Łukaszenko rozmawia z USA. Uwolni więźniów politycznych?

Według „The New York Timesa” dyktator w rozmowie z wysłannikiem Waszyngtonu miał zadeklarować gotowość do poluzowania represji i uwolnienia kolejnych więźniów politycznych. Z doniesień tych wynika, że dla Amerykanów sprawa ma też geopolityczne znaczenie, gdyż zniesienie części sankcji zwiększałoby pole manewru mocno uzależnionego od Moskwy Łukaszenki.

– Łukaszenko zdaje sobie sprawę z tego, że na czele Białego Domu stanął zdolny do transakcji człowiek, który niespecjalnie przejmuje się stanem demokracji na Białorusi. Uważa, że znacznie łatwiej mu będzie z nim się rozmawiało niż z poprzednią administracją. To motywuje Łukaszenkę do samodzielnego działania. Nie pozbawiałbym go całkowicie podmiotowości. Nie sądzę, by Putin osobiście pilnował liczby białoruskich więźniów politycznych – mówi „Rzeczpospolitej” znany niezależny białoruski politolog Arciom Szrajbman. Nie wyklucza, że w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji dyktator może rzeczywiście pójść na uwolnienie znanych opozycjonistów. – W przeszłości już uwalniał nawet swoich najgorszych wrogów politycznych – dodaje.

Białoruski opozycjonista: Łukaszence zależy na wyjściu z izolacji

O rozpoczęcie rozmów z dyktatorem w sprawie uwolnienia więźniów politycznych od dłuższego czasu apeluje do Zachodu nestor białoruskiej opozycji demokratycznej Zianon Paźniak. – To prawidłowe i mądre podejście, popieram to – komentuje dla „Rzeczpospolitej” podjęcie przez Biały Dom rozmów z Łukaszenką.

- Jak uwolnić zakładników? Jeżeli nie można zniszczyć terrorystów, to trzeba prowadzić z nimi rozmowy. Bo w przeciwnym wypadku życie stracą zakładnicy. Amerykanie podjęli słuszną decyzję – mówi „Rzeczpospolitej” Paźniak, który od 1996 roku przebywa na emigracji.