Białoruś. Dyktator nawołuje do dialogu. Zaczął od upokarzania więźniów politycznych

– Oczekują na to tysiące Białorusinów, którzy z powodu działań reżimu nie mają obecnie ważnego paszportu. To projekt, który jednoczy Białorusinów. To niezbędna część alternatywnych organów państwowych, które tworzymy. W ten sposób mocno uderzamy w reżim, bo odbieramy monopol na wydawanie dokumentów – mówi Wiaczorka.