Amerykańscy żołnierze mieli pojawić się w dwóch brygadach obrony wybrzeża, w tym Brygadzie Uusimaa, jednostce, która specjalizuje się w szkoleniu żołnierzy do walki w środowisku nadmorskim (to jedyna fińska brygada, w której szkolenie odbywa się w języku szwedzkim) oraz w Brygadzie Karelijskiej, w której pojawili się amerykańscy instruktorzy szkolący fińskich żołnierzy z używania i utrzymywania amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Fiński generał o obecności żołnierzy USA w kraju: Nie możemy się izolować

Żołnierze z USA przyjechali do wskazanych wyżej jednostek na miesiąc. W drugiej połowie roku planowane są kolejne działania z udziałem amerykańskich żołnierzy.

Obecność wojskowa żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w Finlandii oraz szkolenia z udziałem żołnierzy USA w różnych częściach kraju i w rejonie Morza Bałtyckiego wynika z zatwierdzonych planów i jest częścią dwustronnej współpracy w zakresie obronności między USA a Finlandią – wyjaśnia fińska armia. Celem jest podnoszenie gotowości bojowej, wzmacnianie interoperacyjności i działanie na rzecz regionalnego bezpieczeństwa – podkreśla fińska armia.

Państwa członkowskie NATO. Jak i kiedy rozszerzał się Sojusz? Foto: PAP

– W przyszłości będziemy również rozwijać własne zdolności do obrony kraju i będziemy odpowiedzialni za obronność Finlandii. Finlandia nie może jednak pozostawać sama i izolować się. W obecnym środowisku bezpieczeństwa współpraca jest konieczna – podkreślił gen Sami Heikki Nurmi, zastępca szefa sztabu ds. strategii w Fińskich Siłach Obronnych.