Amerykańscy żołnierze mieli pojawić się w dwóch brygadach obrony wybrzeża, w tym Brygadzie Uusimaa, jednostce, która specjalizuje się w szkoleniu żołnierzy do walki w środowisku nadmorskim (to jedyna fińska brygada, w której szkolenie odbywa się w języku szwedzkim) oraz w Brygadzie Karelijskiej, w której pojawili się amerykańscy instruktorzy szkolący fińskich żołnierzy z używania i utrzymywania amerykańskiego sprzętu wojskowego.
Żołnierze z USA przyjechali do wskazanych wyżej jednostek na miesiąc. W drugiej połowie roku planowane są kolejne działania z udziałem amerykańskich żołnierzy.
Obecność wojskowa żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w Finlandii oraz szkolenia z udziałem żołnierzy USA w różnych częściach kraju i w rejonie Morza Bałtyckiego wynika z zatwierdzonych planów i jest częścią dwustronnej współpracy w zakresie obronności między USA a Finlandią – wyjaśnia fińska armia. Celem jest podnoszenie gotowości bojowej, wzmacnianie interoperacyjności i działanie na rzecz regionalnego bezpieczeństwa – podkreśla fińska armia.
– W przyszłości będziemy również rozwijać własne zdolności do obrony kraju i będziemy odpowiedzialni za obronność Finlandii. Finlandia nie może jednak pozostawać sama i izolować się. W obecnym środowisku bezpieczeństwa współpraca jest konieczna – podkreślił gen Sami Heikki Nurmi, zastępca szefa sztabu ds. strategii w Fińskich Siłach Obronnych.
Według gen. Nurmiego obecność żołnierzy z USA w Finlandii to „demonstracja pogłębiającej się współpracy”, która wskazuje na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa Finlandii i całego rejonu Morza Bałtyckiego.
– Współpraca w zakresie obronności między Finlandią a USA jest oparta na długotrwałym partnerstwie. Wspiera też wielostronną współpracę i współpracę w ramach NATO. Obecność (sił) USA (w Finlandii) nie jest jednorazowym wyjątkiem, ale częścią pogłębiającego się partnerstwa i sojuszu (Stanów Zjednoczonych i Finlandii) – podkreślił fiński generał.
Gen Sami Heikki Nurmi, zastępca szefa sztabu ds. strategii w Fińskich Siłach Obronnych
W 2024 roku w życie weszło Porozumienie o Współpracy Wojskowej (DCA) między Finlandią a USA, które zezwala na obecność i szkolenie amerykańskich żołnierzy w Finlandii. To na jego podstawie na terenie kraju pojawiają się obecnie amerykańscy żołnierze.
Fińska armia sygnalizuje, że amerykańscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniach na terenie Finlandii i skierowani do fińskich jednostek mogą pojawić się poza koszarami i poligonami.
– Możecie napotkać amerykańskich żołnierzy i sprzęt wojskowy w Finlandii. Są tu mile widziani. Możemy nie słynąć z zamiłowania do grzecznościowych pogawędek, ale skinienie głową lub uśmiech wystarczą, gdy mijacie żołnierza (USA) na ulicy – apeluje do Finów gen. Nurmi.
Po agresji rosyjskiej na Ukrainę Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności i złożyły wniosek akcesyjny do NATO. 4 kwietnia 2023 roku Finlandia została 31. państwem Sojuszu. Rok później do NATO dołączyła Szwecja.
Finlandia ma liczącą ok. 1 350 km granicę lądową z Rosją.
