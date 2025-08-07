Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Armia prosi Finów, by uśmiechali się do żołnierzy z USA

Stany Zjednoczone od połowy lipca zwiększyły swoją obecność wojskową w Finlandii - wynika z komunikatu fińskiej armii.

Publikacja: 07.08.2025 08:53

Amerykański żołnierz w wozie bojowym Stryker

Amerykański żołnierz w wozie bojowym Stryker

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Amerykańscy żołnierze mieli pojawić się w dwóch brygadach obrony wybrzeża, w tym Brygadzie Uusimaa, jednostce, która specjalizuje się w szkoleniu żołnierzy do walki w środowisku nadmorskim (to jedyna fińska brygada, w której szkolenie odbywa się w języku szwedzkim) oraz w Brygadzie Karelijskiej, w której pojawili się amerykańscy instruktorzy szkolący fińskich żołnierzy z używania i utrzymywania amerykańskiego sprzętu wojskowego. 

Fiński generał o obecności żołnierzy USA w kraju: Nie możemy się izolować

Żołnierze z USA przyjechali do wskazanych wyżej jednostek na miesiąc. W drugiej połowie roku planowane są kolejne działania z udziałem amerykańskich żołnierzy. 

Obecność wojskowa żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w Finlandii oraz szkolenia z udziałem żołnierzy USA w różnych częściach kraju i w rejonie Morza Bałtyckiego wynika z zatwierdzonych planów i jest częścią dwustronnej współpracy w zakresie obronności między USA a Finlandią – wyjaśnia fińska armia. Celem jest podnoszenie gotowości bojowej, wzmacnianie interoperacyjności i działanie na rzecz regionalnego bezpieczeństwa – podkreśla fińska armia. 

Państwa członkowskie NATO. Jak i kiedy rozszerzał się Sojusz?

Państwa członkowskie NATO. Jak i kiedy rozszerzał się Sojusz?

Foto: PAP

– W przyszłości będziemy również rozwijać własne zdolności do obrony kraju i będziemy odpowiedzialni za obronność Finlandii. Finlandia nie może jednak pozostawać sama i izolować się. W obecnym środowisku bezpieczeństwa współpraca jest konieczna – podkreślił gen Sami Heikki Nurmi, zastępca szefa sztabu ds. strategii w Fińskich Siłach Obronnych.

Reklama
Reklama

Według gen. Nurmiego obecność żołnierzy z USA w Finlandii to „demonstracja pogłębiającej się współpracy”, która wskazuje na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zapewnienie bezpieczeństwa Finlandii i całego rejonu Morza Bałtyckiego.

Fiński generał: Żołnierze USA są u nas mile widziani

– Współpraca w zakresie obronności między Finlandią a USA jest oparta na długotrwałym partnerstwie. Wspiera też wielostronną współpracę i współpracę w ramach NATO. Obecność (sił) USA (w Finlandii) nie jest jednorazowym wyjątkiem, ale częścią pogłębiającego się partnerstwa i sojuszu (Stanów Zjednoczonych i Finlandii) – podkreślił fiński generał. 

Możemy nie słynąć z zamiłowania do grzecznościowych pogawędek, ale skinienie głową lub uśmiech wystarczą, gdy mijacie żołnierza (USA) na ulicy

Gen Sami Heikki Nurmi, zastępca szefa sztabu ds. strategii w Fińskich Siłach Obronnych

W 2024 roku w życie weszło Porozumienie o Współpracy Wojskowej (DCA) między Finlandią a USA, które zezwala na obecność i szkolenie amerykańskich żołnierzy w Finlandii. To na jego podstawie na terenie kraju pojawiają się obecnie amerykańscy żołnierze. 

Fińska armia sygnalizuje, że amerykańscy żołnierze biorący udział w ćwiczeniach na terenie Finlandii i skierowani do fińskich jednostek mogą pojawić się poza koszarami i poligonami. 

– Możecie napotkać amerykańskich żołnierzy i sprzęt wojskowy w Finlandii. Są tu mile widziani. Możemy nie słynąć z zamiłowania do grzecznościowych pogawędek, ale skinienie głową lub uśmiech wystarczą, gdy mijacie żołnierza (USA) na ulicy – apeluje do Finów gen. Nurmi. 

Reklama
Reklama

Po agresji rosyjskiej na Ukrainę Finlandia i Szwecja zerwały z polityką neutralności i złożyły wniosek akcesyjny do NATO. 4 kwietnia 2023 roku Finlandia została 31. państwem Sojuszu. Rok później do NATO dołączyła Szwecja. 

Finlandia ma liczącą ok. 1 350 km granicę lądową z Rosją. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia Ameryka Północna Stany Zjednoczone Organizacje NATO

Amerykańscy żołnierze mieli pojawić się w dwóch brygadach obrony wybrzeża, w tym Brygadzie Uusimaa, jednostce, która specjalizuje się w szkoleniu żołnierzy do walki w środowisku nadmorskim (to jedyna fińska brygada, w której szkolenie odbywa się w języku szwedzkim) oraz w Brygadzie Karelijskiej, w której pojawili się amerykańscy instruktorzy szkolący fińskich żołnierzy z używania i utrzymywania amerykańskiego sprzętu wojskowego. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Marco Rubio i Donald Trump
Dyplomacja
Marco Rubio po rozmowach w Moskwie: Usłyszeliśmy, jakie są warunki zakończenia wojny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Samoloty Lockheed Martin F-35 Lightning II Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) na defiladzi
Dyplomacja
Hiszpania się zbroi, więc nie kupi myśliwców F-35
Donald Tusk
Dyplomacja
Izraelskie MSZ wezwało ambasadora RP. Powodem wpis szefa rządu
Tamin bin Hamad Al Thani, emir Kataru
Dyplomacja
Syn Beniamina Netanjahu wskazuje, kto jest współczesnym Adolfem Hitlerem
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump straszy Indie cłami. W tle wojna na Ukrainie i rosyjska ropa
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie