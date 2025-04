Jednak Finowie uważają, że USA nie powinny być w stanie zablokować Ukrainie przystąpienia do NATO.

Fińskie poparcie dla członkostwa w NATO pozostaje silne, ale spada. Teraz za przystąpieniem do NATO, co Finlandia zrobiła w kwietniu 2023 roku , jest nieco ponad trzy czwarte Finów. To spadek z 81 procent w zeszłym roku.

Poparcie dla NATO w Finlandii jest jednak wciąż nieznacznie wyższe niż średnia ogólna w 32 krajach NATO, gdzie 70 procent popierało członkostwo w sojuszu (dane z zeszłego roku).