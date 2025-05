Wynika z niego, że nawet jeżeli strony dojdą do porozumienia w sprawie memorandum pokojowego (co może trwać latami), dyktator dopuszcza zawieszenie broni „na jakiś czas”. To kiedy zamierza definitywnie zatrzymać wojnę? Wtedy, gdy przekształci Ukrainę w drugą Białoruś? Mniej więcej to ma na myśli, mówiąc o potrzebie „likwidacji pierwotnych przyczyn konfliktu”.

Putin sporządził listę żądań w zamian za zawieszenie broni w Ukrainie

Zadziwiająca jest jednak postawa Donalda Trumpa. Doświadczony przedsiębiorca powinien umieć odróżnić potencjalnego partnera biznesowego od hochsztaplera. Odkąd został zaprzysiężony, z gospodarzem Kremla przeprowadził już trzy rozmowy telefoniczne – o tylu informowano opinię publiczną. Kilkakrotnie wysyłał też na wielogodzinne negocjacje do Moskwy swojego przedstawiciela Steve’a Witkoffa. I za każdym razem Putin, wychodząc na mównicę, mówił to samo, używając nieco innych sformułowań.

Amerykański prezydent, jak siedzące przed sztukmistrzem w cyrku dziecko, za każdym razem to kupuje. I bije brawa, wykrzykując, że „negocjacje przebiegały bardzo dobrze”. Wygląda na to, że Putinowi, jak nordyckiemu bożkowi Lokiemu, udało się wciągnąć Trumpa w wykreowany przez siebie świat iluzji.

Amerykański prezydent staje się zakładnikiem rzuconej niegdyś pochopnie obietnicy i za wszelką cenę chce udowodnić całemu światu, że tylko on jest w stanie zakończyć tę wojnę. Próżność i pycha każą iść naprzód, do Pokojowej Nagrody Nobla, wzniesienia własnego wielkiego pomnika za życia.

Rosyjski dyktator rozumie, że na swój towar (bo tak traktuje zawieszenie broni) znalazł wyjątkowo hojnego kupca. I chce, by rozliczył się z nim całą Ukrainą i bezpieczeństwem Europy, ale też pomógł mu powrócić na salony świata (znosząc sankcje). Apetyt Kremla rośnie w miarę jedzenia.