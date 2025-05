Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1182

06:14 Sondaże: Zdecydowana większość Ukraińców jest zmęczona wojną

Z najnowszego badania ośrodka „Rejting” wynika, że aż 74 proc. ankietowanych chce, by władze w Kijowie dążyły do 30-dniowego zawieszenia broni i nie stawiały Rosji żadnych wstępnych warunków. Jeżeli zaś chodzi o wznowione w Stambule rokowania pokojowe Rosji z Ukrainą i dalsze negocjacje z Kremlem, nastroje Ukraińców są już znacznie bardziej niejednoznaczne. Poza zawieszeniem broni rodacy w zasadzie nie pozostawiają Wołodymyrowi Zełenskiemu większego pola do kompromisu z Rosją.