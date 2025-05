O co przed drugą turą wyborów prezydenckich pytają Grzegorz Braun i Konfederacja Korony Polskiej?

Partia Brauna chce wiedzieć, czy Trzaskowski i Nawrocki zobowiązują się do „zdecydowanych działań na rzecz zachowania jednolitości i tożsamości narodowej państwa polskiego - a zwłaszcza powstrzymania ukrainizacji Polski, stanowczego potępienia banderyzmu i wyegzekwowania ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”.

Poseł Włodzimierz Skalik na konferencji w Sejmie przedstawił pytania Konfederacji Korony Polskiej do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego Foto: mat. prasowe / Konfedercja Korony Polskiej

Kolejne pytania dotyczą zobowiązania do powstrzymania legalnej i nielegalnej imigracji, a także odrzucenia paktu migracyjnego i Zielonego Ładu. Formacja Grzegorza Brauna pyta także, czy kandydaci KO i PiS zobowiązują się do „zaniechania legalnego dzieciobójstwa, a także eksperymentów medycznych na Polakach, przymusu szczepień, selekcji eugenicznej oraz eutanazji wprowadzanej m.in. pod hasłami »terapii daremnych« i »śmierci mózgowej«”.

Konfederacja Korony Polskiej pyta również o lata walki z COVID-19, a konkretnie o zobowiązanie do „rozliczenia instytucjonalnego bezprawia lat 2020-2022 m.in. w lecznictwie, wojskowości i gospodarce”, w tym do ukarania „winnych i sprawców kierowniczych” oraz zadośćuczynienia poszkodowanym i rodzinom ofiar. Ostatnie pytanie dotyczy zobowiązania do doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem, „odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim”.

Roman Fritz: na kogo przerzucimy głosy w drugiej turze? Tak nie można pytać

- Odpowiedzi na te zadane pytania powinny być dla każdego polskiego patrioty banalne - wszystkie powinny być twierdzące - skomentował na konferencji Roman Fritz podkreślając, że nie trzeba w tej sprawie „wymyślać specjalnie prochu”. - Polska powinna być krajem niepodległym, stanowić ważny podmiot w życiu międzynarodowym, w polityce zagranicznej i w polityce wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w jakżeż wielu aspektach i obszarach - przekonywał.