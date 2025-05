Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Druga tura. Sławomir Mentzen mówi, że chce pomóc swoim wyborcom ws. Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego

Sławomir Mentzen przedstawił więcej szczegółów swojej propozycji w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube, w którym podziękował za otrzymane głosy. - Wiele osób zastanawia się, co ja teraz zrobię, czy poprę jednego z kandydatów, czy może drugiego, czy może nikogo nie poprę, czy zrobię co innego. Zaznaczam, że mam pełną świadomość tego, że wyborcy mają swoje rozumy i decyzje podejmują samodzielnie. Nie ma czegoś takiego jak przerzucanie swoich głosów, żaden z kandydatów nie dysponuje głosami swoich wyborców, oni dysponują swoimi głosami - powiedział. Dodał, że może pomóc swoim wyborcom w podjęciu decyzji przed drugą turą.

Mentzen zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. - Waszym zadaniem na najbliższe prawie dwa tygodnie jest przekonanie moich wyborców do tego, że warto oddać głos właśnie na was. To jest wasza robota, to wy powinniście się zastanawiać, jak to najlepiej zrobić - oznajmił, zapraszając obu kandydatów do rozmowy, która zostałaby opublikowana na kanale Mentzena w serwisie YouTube.

- Z chęcią się z wami spotkam, oczywiście z każdym z osobna, i zadam wam sporo pytań po to, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej od was. Wydaje mi się, że zdecydowana większość moich wyborców nie do końca wie, jakie macie zdanie na poszczególne tematy. Wy się głównie wypowiadacie dla przyjaznych wam mediów, które nie dopytują, nie drążą niektórych rzeczy, które nie pytają o sprawy, które nie dotyczą bieżącej polityki - mówił.