Druga tura wyborów prezydenckich. Kogo poprą wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna?

Minister sportu zaznaczył, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. w pierwszej turze Rafał Trzaskowski miał do Andrzeja Dudy 13 punktów procentowych straty, a teraz ma dwa punkty przewagi. Polityk usłyszał, że teraz dobre wyniki osiągnęli kandydaci prawicowi, których elektorat - przekonywał prowadzący - jest naturalnym zapleczem głosów dla Karola Nawrockiego w drugiej turze.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

- Z tą naturalnością to ja bym tak się nie rozpędzał - skomentował Nitras, tonując radość polityków PiS, którzy, jak mówił, „doliczają już procenty Konfederacji” Nawrockiemu. Poseł Platformy kontynuował, że w przypadku PiS głosów oddanych na Mentzena i Brauna by „tak łatwo” nie doliczał prezesowi IPN. - Dlatego że to są inni wyborcy. My ich analizujemy, to są często wyborcy totalnie antyPiS. Jeżeli pan zapyta wyborców Konfederacji, co sądzą o Kaczyńskim i rządach PiS-u - samo złe - mówił. Dodał, że Sławomir Mentzen - który w południe ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ewentualnego udzielenia poparcia w drugiej turze - „dokładnie to wie i musi się tak zachowywać, żeby tego elektoratu nie stracić”. - Elektorat Konfederacji jest elektoratem antypisowskim w bardzo dużej części - ocenił Nitras.

Współpracownik Rafała Trzaskowskiego mówił też w RMF FM, że druga tura wyborów to „inny mecz”, w którym „wszystko się układa na nowo”. - Inni ludzie głosują. Proszę pamiętać, że w wyborach prezydenckich w drugiej turze zawsze głosuje między 1,5 a 2 mln ludzi więcej niż w pierwszej - zaznaczył. Dodał, że politycy PiS, którzy dopisują Karolowi Nawrockiemu poparcie Mentzena i Braun „zdziwią się za dwa tygodnie”.

Nitras zaznaczył także, że w wyborach 2020 r. w drugiej turze wyborcy, którzy w pierwszej poparli kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka, „podzielili się” - część głosowała na Andrzeja Dudę, część na Rafała Trzaskowskiego. - My będziemy o nich zabiegać - zadeklarował, odnosząc się do sympatyków Konfederacji.