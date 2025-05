We wtorek 20 maja rząd przyjął projekt zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa. Nowelizacja przyznaje im dodatkowe świadczenie, które będzie zwolnione z podatku.

Z projektu wynika, że weterani, którzy ucierpieli podczas służby lub pracy poza granicami Polski, mogą ubiegać się o rekompensatę. Ministerstwo Obrony Narodowej, które przygotowało nowelizację, wskazuje, że będzie to dodatkowa forma pomocy ze strony Skarbu Państwa. Informuje, że największy odsetek poszkodowanych weteranów to uczestnicy misji w Iraku i Afganistanie. Uzyskanie w tych krajach jakichkolwiek świadczeń finansowych ze strony odpowiedzialnych za zdarzenia skutkujące doznaniem przez poszkodowanych weteranów uszczerbku na zdrowiu jest niemożliwe. Zwykle nie da się bowiem ustalić personaliów sprawców wypadków. Rekompensata stanowi odpowiedź na brak możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu, z którego działaniami związany jest powstały uszczerbek – stwierdza ministerstwo. Dodaje, że ma być to jednorazowe świadczenie finansowe, którego wysokość będzie ściśle powiązana z wysokością procentowego uszczerbku na zdrowiu określonego w decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

Ile wyniesie rekompensata dla weteranów?

Ile wyniesie rekompensata? 6 tys. zł za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Uprawnionymi do ubiegania się o rekompensatę są osoby posiadające status weterana poszkodowanego, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa i który został określony w decyzji przyznającej status weterana poszkodowanego. Postępowanie w sprawie przyznania rekompensaty zostanie wszczęte na pisemny wniosek zainteresowanego. Przykładowo żołnierz musi złożyć go do ministra obrony narodowej, a funkcjonariusz ABW do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odpowiedni organ ma dwa miesiące na rozstrzygnięcie. W ciągu 30 dni od jego doręczenia zainteresowany składa oświadczenie o przyjęciu rekompensaty (albo rezygnacji z niej). Wskazuje też numer rachunku albo adres do przekazania pieniędzy. Rekompensata jest wypłacana w ciągu 14 dni od doręczenia oświadczenia właściwemu organowi.