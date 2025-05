Co zależy od nas, co możemy poprawić?

Co robić? Nie zawrócimy naszym kijaszkiem prądów potężnych jak Golfsztrom, który zresztą i tak ma się coraz gorzej. Możemy tylko z wysiłkiem i bólem trochę poprawiać to, co jest najbliżej nas, niezależnie od tego, kto ostatecznie zostanie naszym prezydentem. Nie mamy innej instrukcji jak modlitwa przypisywana cesarzowi Markowi Aureliuszowi: „Boże, daj mi siłę, bym zmienił to, co zmienić mogę. Daj mi cierpliwość, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie jestem w stanie. I daj mi mądrość, bym odróżnił jedno od drugiego”. Ale Marek Aureliusz był – jak to powiadają dziejopisy – ostatnim z „dobrych cesarzy”. Po nim cesarstwo rzymskie zmierzało już tylko do upadku, a władców wynosiło i obalało rozbisurmanione żołnierstwo.