Aktualizacja: 30.10.2025 04:33 Publikacja: 30.10.2025 04:06
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Foto: PAP
Niegdysiejsza wojna na napisy na murach toczona między łódzkimi klubami piłkarskimi – ŁKS-em i RTS Widzew mogłaby dostarczyć całe mnóstwo pomysłów, co do tego, jak siebie nawzajem ośmieszyć. Sztabowcy w rodzaju Adama Bielana mogliby przygotowywać dla swoich liderów całe strony celnych a jednocześnie śmiesznych obelg, a publiczność, przepraszam, elektorat, w napięciu czekałaby na kolejną odzywkę, żeby produkować memy. Pozytywne zainteresowanie polityką wzrosłoby, a kto wie, może nawet poszłoby za tym rosnące zaangażowanie obywatelskie.
„KO żartuje z poważnych spraw” – można by pisać na murach wzorem Widzewa, na co kontrowałby Marcin Kierwiński z trybuny sejmowej, że „PiS śpi w skarpetkach!” Taka polityka poprawiłaby przecież wszystkim humor.
Czytaj więcej
W ostatni weekend Donald Tusk i Jarosław Kaczyński przedstawili zupełnie odmienne wizje rozwoju P...
Tyle że trzeba by odnaleźć w sercu dystans do samych siebie i umieć się śmiać także z własnych wpadek. Podczas „Igrzysk Wolności” zorganizowanych w Łodzi (przypadek???), w panelu „Nie ma się z czego śmiać”, artyści i stand-uperzy narzekali na bańki, w których pozamykali się Polacy, co pozwala podczas występów na śmianie się tylko z jednej strony politycznego sporu. Więc jak żartujemy z PiS-u, to nie z Koalicji Obywatelskiej i odwrotnie. To sięga zresztą dalej, do podziałów, z którymi mamy do czynienia w świecie. Matyld Damięcka opisywała podczas panelu hejt, jakiego była obiektem, kiedy najpierw rysunkiem uczciła zakładników, ofiary Hamasu, a potem upomniała się o ofiary ludobójstwa w Palestynie. To już nie były żarty. Okazuje się, że nie można po prostu bronić ludzkiego życia, bo jedno jest ważniejsze od drugiego.
Czytaj więcej
Konferencja w Katowicach to dla PiS dopiero start programowego maratonu. AI Tax, bon mieszkaniowy...
Takie są skutki fanatyzmu. A ten – traktowania siebie ze śmiertelną powagą. To z kolei bierze się z braku śmiechu, prawdziwego, oczyszczającego – a nie złośliwego rechotu, że polityczny przeciwnik złapany został na czymś brzydkim. W końcu, jak ekumenicznie napisał ktoś na murze w Łodzi „ŁKS nie przestrzega postu, a RTS nie lepszy!”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niegdysiejsza wojna na napisy na murach toczona między łódzkimi klubami piłkarskimi – ŁKS-em i RTS Widzew mogłaby dostarczyć całe mnóstwo pomysłów, co do tego, jak siebie nawzajem ośmieszyć. Sztabowcy w rodzaju Adama Bielana mogliby przygotowywać dla swoich liderów całe strony celnych a jednocześnie śmiesznych obelg, a publiczność, przepraszam, elektorat, w napięciu czekałaby na kolejną odzywkę, żeby produkować memy. Pozytywne zainteresowanie polityką wzrosłoby, a kto wie, może nawet poszłoby za tym rosnące zaangażowanie obywatelskie.
To, że Władysław Kosiniak-Kamysz wrzucił na polityczną agendę kwestię zlikwidowania dwukadencyjności w samorząda...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Donald Tusk na konwencji zjednoczeniowej KO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej przypominał, że obecna koalicja d...
Chcielibyśmy korzystać z przywilejów wolnego handlu, ale tylko wtedy, gdy przynosi to nam korzyść, a wprowadzać...
Ujawniona przez WP afera z działką pod CPK to nie tylko problem wizerunkowy PiS, ale też pytanie o istotę jego r...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Konfederacja przez wiele godzin mogła w poniedziałek tryumfować ogłaszając ostateczną kompromitację POPiS-u, któ...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas