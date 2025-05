Pamiętam, gdy jeden z wykładowców na politologii opowiadał nam, jak ważne jest zajęcie trzeciego miejsca w prezydenckim wyścigu. Że przez dwa tygodnie między pierwszą a drugą turą wszystkie reflektory skierowane są na ciebie i nigdy tak wielu wyborców nie będzie równie uważnie przyglądać się twoim obietnicom, poglądom, partii. I możesz ten czas do woli wykorzystywać, by przypominać wszystkim, po co właściwie jesteś w polityce.

Sławomir Mentzen zaprasza Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na swój kanał na YouTube

No, to muszę przyznać, że Sławomir Mentzen tę lekcję odrobił. Zaprosił właśnie obu pozostałych na placu boju kandydatów do poważnej rozmowy o jego własnych postulatach na jego kanale w serwisie YouTube. „Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji” – wytłumaczył. „Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie”. Bardzo sprytne. Rafał Trzaskowski na razie kluczy, a Karol Nawrocki już zaproszenie przyjął – panowie opowiedzą wszystkim, jaki Mentzen jest wspaniały, w czwartek o godz. 13.00. Naprawdę podziwiam.

A poparcie wyborców Konfederacji będzie oczywiście na wagę złota. Poza kanałem Mentzena Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki będą mogli ich przekonywać także w debacie, której szczegóły właśnie ustaliły sztaby. Odbędzie się w piątek o godz. 20.00, bez pytań od dziennikarzy, tylko wzajemnie od samych kandydatów.

Tymczasem pojawił się pierwszy sondaż, w którym Nawrocki wygrywa z Rafałem Trzaskowskim. Można by go niby zbyć wzruszeniem ramion, bo jedna jaskółka zwycięstwa Nawrockiego nie czyni. Tyle że akurat sondażownia OGB była jedyną, która przed pierwszą turą przewidziała czwarte miejsce Grzegorza Brauna.