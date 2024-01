Jak Ukraińcy uciekają przed poborem i walką na froncie

Obecnie BBC szacuje, że do jesieni 2023 z Ukrainy nielegalnie uciekło ok. 20 tys. osób. Do stycznia zaś straż złapała ok. 8 tys. osób na „zielonej granicy” i ok. 3 tys. na przejściach, gdzie posługiwali się podrobionymi dokumentami.

Na przełomie roku sytuacja się zmieniła. Ukraiński parlament rozpoczął burzliwe debaty nad bardzo kontrowersyjnymi zmianami ustaw o mobilizacji do wojska. Niektórzy deputowani proponują mobilizację kobiet do 60. roku życia, w innych poprawkach są zapisy o blokowaniu kont bankowych czy anulowaniu prawa jazdy uchylającym się od poboru.

Parlamentarne debaty natychmiast odbiły się na sytuacji na granicy. Od Bożego Narodzenia wzrosła ilość prób nielegalnego jej przekraczania, tym razem wśród samych mieszkańców nadgranicznych rejonów, np. Zakarpacia.

Jednocześnie zaczęły się dyskusje nad przydatnością na froncie osób, które próbowały uciekać od służby w armii.

– Strach przed pójściem na wojnę to normalne – mówił były dowódca z batalionu Ajdar Jewhen Dykij. – Potem w okopach zupełnie inaczej zaczynają wyglądać życiowe priorytety, zmienia się widzenie tego, co ważne i nieważne. Wojna to straszliwa fabryka przerabiająca ludzi – dodaje.