Temat Wołynia dla polskich władz nie istnieje

Na uroczystości pojawiły się setki ludzi z całego kraju, za to żaden przedstawiciel centralnych urzędów. Ani nikt od pana prezydenta, ani od pana premiera. To nawet nie zaskakuje. Wszak pan prezydent swój stosunek do twardej postawy wobec ukraińskiej zbrodni ludobójstwa na Polakach wyraził najdobitniej, sztorcując 11 lipca 2022 r. (zresztą pod warszawskim pomnikiem) śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Powiedział wtedy: „Niech ksiądz waży słowa!”. Do błędu pan prezydent się nie przyznał, a zmarły niedawno duchowny zapewne nie może pośmiertnie liczyć na Order Orła Białego, na który zasłużył jak mało kto.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jan Maciejewski: Trzeba głośno mówić Bardziej niż czymkolwiek innym Wołyń jest opowieścią o samotności. O porzuceniu ogromnej masy swoich obywateli przez państwo, które zawsze miało na głowie coś ważniejszego; najpierw od ich życia, a potem od pamięci o ich śmierci.

Także pan premier dobitnie wyraził swój stosunek do kwestii pamięci historycznej o mordzie na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Podolu, gdy 11 lipca tego roku nie raczył nawet zdawkowo wspomnieć o rocznicy krwawej niedzieli na portalu X. Dla Donalda Tuska ta sprawa po prostu nie istnieje.

Ludobójstwo okrutne?

Czytam teraz oburzone głosy, że pomnik autorstwa pana Pityńskiego „epatuje drastycznością” albo ma „budzić nienawiść”. Tak – ten pomnik ma drażnić i bóść sumienia, bo odnosi się do sprawy niezałatwionej. Jest faktycznie drastyczny, bo sposób, w jaki mordowani byli Polacy, taki był. Tak skrajnie, że łagodny symbol – jak na monumencie w Warszawie – nie oddaje istotnej natury tej zbrodni. Tam nie chodziło tylko o to, żeby zabić. Chodziło o to, żeby zabić w najbardziej przerażający, perfidny, bolesny, nieludzki sposób.

Niechęć Ukrainy do udzielenia zgody na poszukiwania i ekshumacje najpewniej wiąże się właśnie z faktem, że mieliśmy do czynienia z genocidium atrox – ludobójstwem okrutnym. Wydobyte z ziemi szczątki mogłyby bowiem podważyć historyczny fundament, na którym współczesna Ukraina postanowiła niestety budować swoją tożsamość.