- Incydent się zdarzył, młodzi ludzie puszczają muzykę. Ponoszą ich czasami emocje, była oczywiście natychmiast reakcja organizatorów, natomiast trudno, żeby tego typu incydenty przesłaniały całe przesłanie Campusu i wszystko, co się tutaj dzieje - mówił.

- Nie zgadzam się z tym i jest we mnie bunt, żeby się poddawać temu, co się dzieje na Twitterze i poddawać się tego typu komentarzom. My tutaj ciężko pracujemy przez cały rok, pracują młode pokolenia, po to, żeby rozmawiać o przyszłości. Odbywa się tu mnóstwo bardzo ciekawych debat, natomiast to nie jest obóz harcerski, na którym coś młodym ludziom próbujemy narzucać. Oni są autentyczni i czasami mogą przekraczać granice, wtedy jasno na to reagujemy – dodał Trzaskowski.