Prezes Nestlé zwolniony przez romans z pracownicą. Koncern pogrąża się w kryzysie

Po zaledwie roku pracy na stanowisku prezesa Nestlé Laurent Freixe musi pożegnać się z firmą. Powodem jest ukrywanie przez niego romantycznego związku z podwładną.

Publikacja: 02.09.2025 20:36

Prezes Nestlé Laurent Freixe został zwolniony w związku z zatajeniem romantycznego związku z bezpośrednią podwładną

Prezes Nestlé Laurent Freixe został zwolniony w związku z zatajeniem romantycznego związku z bezpośrednią podwładną

Foto: GABRIEL MONNET / AFP

Alicja Podskoczy

Szwajcarski gigant spożywczy pogrąża się w coraz większym kryzysie. Sprzedaż Nestlé w ostatnich miesiącach zmalała, kurs akcji na giełdzie też nie radzi sobie najlepiej. Koncern zmaga się ze skutkami amerykańskich ceł, pogarszającymi się globalnymi perspektywami gospodarczymi i słabnącym zaufaniem inwestorów po latach słabych wyników.

Do tego dochodzi pogłębiający się kryzys przywództwa. W sierpniu 2024 roku Nestlé pożegnało się z Markiem Schneiderem, który przez siedem lat pełnił funkcję prezesa koncernu. Schneider stracił posadę przez to, że nie udało mu się uzdrowić sytuacji w firmie. Jego miejsce zajął Laurent Freixe. 63-letni Francuz długo jednak na fotelu szefa nie zabawił – Nestlé ogłosiło bowiem w poniedziałek, że po nieco ponad roku Freixe został zwolniony.

Prezes Nestlé Laurent Freixe odchodzi przez romans z pracownicą

Francuz odchodzi w dodatku w atmosferze skandalu. Powodem jego zwolnienia ma być zatajenie romantycznego związku z bezpośrednią podwładną, co jest niedozwolone według wewnętrznego regulaminu firmy.

Obawy dotyczące możliwego związku Freixe’a z podwładną miały zostać po raz pierwszy zgłoszone przez pracowników za pośrednictwem wewnętrznego kanału zgłoszeń „Speak Up”. Jak powiedział rzecznik firmy, wstępne dochodzenie nie potwierdziło tych doniesień i Freixe zaprzeczył im przed radą dyrektorów. Obawy pracowników jednak nie ustawały, stąd Nestlé zleciło dochodzenie, nadzorowane przez Paula Bulcke’a (prezesa w latach 2008-2016) i Pabla Islę, przy wsparciu szwajcarskiej kancelarii prawnej Baer & Karrer. Raport został ukończony w ostatnich dniach, co doprowadziło do posiedzenia rady dyrektorów i zwolnienia Freixe'a w poniedziałek, 1 września.

Freixe, który przepracował w Nestlé 39 lat, po swoim odejściu nie otrzyma żadnej odprawy – dowiedziała się agencja Reutera. Wiadomo już, kto zostanie jego następcą – to 49-letni Philipp Navratil, nazywany wschodzącą gwiazdą spożywczego giganta.

Nestlé w ciągu roku pożegnało dwóch prezesów i przewodniczącego rady nadzorczej

Firma ogłosiła również w czerwcu, że Paul Bulcke ustąpi ze stanowiska przewodniczącego rady nadzorczej w kwietniu 2026 roku, a jego miejsce zajmie Pablo Isla, były prezes hiszpańskiego koncernu odzieżowego Inditex.

– Utrata dwóch prezesów i przewodniczącego rady nadzorczej w ciągu roku ma dla Nestlé historyczne znaczenie – powiedział cytowany przez agencję Reutera Ingo Speich, dyrektor ds. ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju w Deka, jednym z 30 największych inwestorów Nestlé.

Jak dodał, nowy prezes musi naprawić model biznesowy i przywrócić wolumeny sprzedaży, a także skuteczniej przeprowadzać fuzje i przejęcia oraz bardziej skupić się na rynkach wschodzących.

Źródło: rp.pl, Reuters

