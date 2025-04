Materiał przygotowany przez NESTLÉ POLSKA

Nestlé jest obecne w Polsce od ponad 30 lat. Jakie są kluczowe momenty i osiągnięcia w historii działalności firmy i co kształtuje jej obecną pozycję?

Te trzy dekady obecności w Polsce to czas intensywnego rozwoju i inwestycji. Dziś możemy z dumą spojrzeć na to, co udało nam się osiągnąć i jaki wpływ ma nasze długoterminowe zaangażowanie na polską gospodarkę. Od 1993 r., kiedy wprowadziliśmy do Polski dwie kultowe marki – Nescafé i Nesquik – konsekwentnie wspieramy rozwój lokalnego przemysłu spożywczego, modernizując i otwierając nowe fabryki. Obecnie, z siedmioma zakładami produkcyjnymi, bogatym i różnorodnym portfolio 70 marek i 1600 produktów, Nestlé jest istotnym podmiotem na polskim rynku. Działalność firmy to nie tylko produkcja żywności, to też zaangażowanie w inicjatywy społeczne i środowiskowe. Pragniemy być postrzegani nie tylko przez pryzmat znanych marek, ale również jako godny zaufania partner, generujący wartość dodaną dla kraju. Konkretne dane zawarte w „Raporcie wpływu” przygotowanym właśnie przez firmę PwC pokazują skalę naszego wkładu w polską gospodarkę, choćby na przykładzie tworzonych przez nas miejsc pracy, oraz wybrane przykłady lokalnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Z opublikowanego dokumentu wynika, że Nestlé, poprzez generowaną wartość dodaną, odpowiada za 0,6 proc. polskiego PKB. Jakie konkretne czynniki determinują ten wynik?

Tylko w 2023 r. Nestlé bezpośrednio wniosło 3,1 mld zł wartości dodanej do lokalnej gospodarki, a także zasiliło budżet państwa kwotą 218 mln zł. Nasz wpływ na krajową gospodarkę to wynik skutecznej realizacji długofalowej strategii inwestycyjnej, która kładzie szczególny nacisk na rozwój lokalnej produkcji. Siedem zakładów produkcyjnych Nestlé w Polsce, zlokalizowanych w Kargowej, Kaliszu, Rzeszowie, Nałęczowie, Nowej Wsi Wrocławskiej, Toruniu i Lubiczu, to nie tylko miejsca, gdzie wytwarzane są wysokiej jakości produkty, to przede wszystkim fundamenty naszej obecności w lokalnych społecznościach. Każdy z tych zakładów odgrywa istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, zapewniając stabilne miejsca pracy dla setek osób oraz współpracując z lokalnymi dostawcami i usługodawcami.

Inwestujemy w nowoczesne technologie i rozwój infrastruktury. Działamy na rzecz cyrkularności naszych zakładów, we wszystkich bowiem wdrożyliśmy pełny system selektywnej zbiórki odpadów, uwzględniając recykling frakcji nadających się do recyklingu czy kompostowanie i wykorzystanie bioodpadów w biogazowniach. Posiadamy łącznie 11 nowoczesnych magazynów. Przykładem niedawnej inwestycji może być chociażby oddany w 2023 r. magazyn wysokiego składowania, o powierzchni 3,5 tys. mkw., który powstał przy kaliskim zakładzie. Został wyposażony w nowoczesne instalacje, w tym pompy ciepła.

Ponadto warto wspomnieć, że Nestlé w Polsce to także sześć centrów badawczo-rozwojowych, skupiających się na opracowywaniu innowacyjnych produktów spożywczych, napojów oraz rozwiązań zdrowotnych dla konsumentów.

Średnio 44 proc. produktów wytwarzanych w Polsce jest eksportowanych i trafia na półki sklepowe na całym świecie. Słodycze z linii produkcyjnej w Kargowej trafiają na przykład do Maroka czy Korei Południowej. Tempo rozwoju udaje nam się utrzymać dzięki inwestowaniu w modernizację zakładów, tworzeniu nowych produktów, a także wzmacnianiu współpracy z lokalnymi dostawcami.

Które sektory generują największą wartość dodaną Nestlé w Polsce?

Sektorami, na które mamy największy wpływ w kraju są produkcja, handel detaliczny i rolnictwo. To właśnie w tych obszarach generujemy najwyższą wartość dodaną i wspieramy utrzymanie największej liczby miejsc pracy. Warto wspomnieć w tym miejscu o tym, że w ostatnich latach inwestujemy w rolnictwo, wdrażając praktyki rolnictwa regeneratywnego w uprawach surowców, które pozyskujemy lokalnie. Współpracujemy bezpośrednio z rolnikami, dostarczając im wiedzę i narzędzia potrzebne do wdrażania zrównoważonych rozwiązań. Dzięki temu z jednej strony przyczyniamy się do budowania odporności na zmiany klimatyczne polskiego sektora rolniczego, z drugiej zaś zapewniamy naszym zakładom dostęp do surowców wysokiej jakości, niezbędnych do produkcji dobrej żywności.

Nestlé globalnie zobowiązało się do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050. Jak to zobowiązanie przekłada się na działania w Polsce?

Rzeczywiście, Nestlé globalnie dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., zakładając cele pośrednie: redukcję emisji o 20 proc. do 2025 r. i 50 proc. do 2030 r. Z dumą dodam, że z końcem 2024 r. osiągnęliśmy już cel zakładany na rok 2025 – zredukowaliśmy globalnie emisje gazów cieplarnianych o 20,38 proc. w stosunku do roku bazowego 2018.

W Polsce realizujemy ten cel, wdrażając między innymi strategię zrównoważonego pozyskiwania surowców dla tych składników, które pochodzą z polskich upraw. Jak już wspomniałem, wspieramy rolników w przechodzeniu na praktyki rolnictwa regeneratywnego. Zaangażowaliśmy się w program LENs (Landscape Enterprise Networks), który od kwietnia 2023 r. objął już kilkadziesiąt gospodarstw. W ramach tego projektu Nestlé PURINA i Cereal Partners Poland finansują wdrażanie praktyk rolnictwa regeneratywnego na uprawach pszenicy, głównie w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz Kujawach.

Jednak nie poprzestajemy tylko na współpracy z sektorem rolniczym. W procesie rozwoju innowacji kluczowa jest również współpraca ze światem nauki. Dlatego też rolnictwo regeneratywne stało się również głównym tematem pierwszej edycji programu #NestleDlaNauki, który ma na celu inicjować ważne dla sektora spożywczego dyskusje i wspierać polskie środowisko naukowe w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Zagadnienie, które jest przedmiotem zeszłorocznego IDEATHONU oraz tegorocznego konkursu grantowego, dotyczy wartości odżywczej roślin uprawianych w systemie rolnictwa regeneratywnego.

Nestlé w Polsce jest pracodawcą generującym lub wpływającym pośrednio na wiele miejsc pracy. Jakie działania podejmuje firma, aby dbać o rozwój zawodowy pracowników, szczególnie w kontekście obecnych wyzwań rynkowych?

Obecność Nestlé oddziałuje pozytywnie również na krajowy rynek pracy. Wpływ ten możemy podzielić na trzy kategorie. Wpływ bezpośredni obejmuje zatrudnienie w zakładach i biurach – w Polsce Nestlé zatrudnia 6,3 tys. osób, z czego 75 proc. stanowią pracownicy fabryk. Nasz pośredni wkład to wsparcie utrzymania miejsc pracy dla 24 tys. osób w ramach łańcucha wartości Nestlé, u naszych dostawców i partnerów biznesowych. Wpływ indukowany natomiast odnosi się do miejsc pracy, których utrzymanie jest wspierane w wyniku wydatków naszych pracowników i partnerów biznesowych w lokalnych gospodarkach. Jak wyliczyło PwC, w 2023 r. ten efekt wygenerował dodatkowe 14,9 tys. miejsc pracy.

Przy takiej skali wpływu na zatrudnienie i w obecnych warunkach rynkowych kluczowe dla Nestlé w Polsce jest nie tylko przyciągnięcie nowych osób, ale przede wszystkim utrzymanie talentów. Dlatego kładziemy nacisk na rozwój zawodowy naszych pracowników, oferując im szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności w ramach kompleksowych programów rozwojowych, które są stale udoskonalane i rozszerzane. Od kilku lat rozwijamy też program „DbajMy”. Powstał on w czasie pandemii, aby wspierać zdrowie psychiczne naszego zespołu, projekt ewoluuje i obecnie obejmuje on wszystkie aspekty zdrowia i dobrostanu pracowników.

Nestlé realizuje również szeroki zakres inicjatyw społecznych w kraju. Jakie są główne filary tych działań i jakie konkretne aktywności podejmowaliście w ostatnich latach?

Kluczowymi obszarami naszej działalności społecznej są edukacja żywieniowa oraz wsparcie lokalnych społeczności. Od ponad dziesięciu lat we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki realizujemy program „Lekkoatletyka dla każdego!”, który promuje aktywność fizyczną i prawidłowe odżywianie wśród dzieci i młodzieży. W jego ramach organizujemy edukacyjne warsztaty kulinarne i zachęcamy młodych ludzi do aktywnego trybu życia. Naszym flagowym projektem żywieniowym jest znany od wielu lat w Polsce program marki Winiary „Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu”, poprzez który propagujemy samodzielne przygotowywanie smacznych i zbilansowanych posiłków, przy jednoczesnym minimalizowaniu marnowania żywności. Uruchamiamy też inicjatywy, takie jak wspomniane już #NestleDlaNauki czy nieco starszy, świętujący w minionym roku 25-lecie w Polsce, Program Praktyk Letnich. Oba wspierają rozwój zawodowy i naukowy młodych, ambitnych ludzi. Działamy też w obszarze wspierania odpowiedzialnej adopcji zwierząt. Nestlé PURINA od prawie dziesięciu lat jest partnerem programu Adopciaki.pl realizowanego przez Fundację VIVA! Co więcej, z lokalnymi społecznościami w lokalizacjach naszych fabryk realizujemy różnorodne inicjatywy, takie jak Bieg Liona czy Święto Czekolady w Kargowej. Bieg Liona to coroczna impreza sportowa, która łączy lokalną społeczność i promuje aktywny tryb życia, natomiast Święto Czekolady w Kargowej to integrujący gminę festyn rodzinny.

W obliczu globalnych kryzysów, jak Nestlé w Polsce realizuje swoją misję wsparcia społecznego? W które inicjatywy angażowało się w minionych latach?

Solidarność i odpowiedzialność społeczna są dla nas szczególnie ważne w obliczu kryzysów. W ostatnich latach przekazaliśmy organizacjom charytatywnym 50 mln zł w produktach, w tym 9,5 mln zł podczas pandemii Covid-19. Dodatkowo wysłaliśmy 1650 ton żywności do Ukrainy. W 2024 r. udało nam się zareagować błyskawicznie na powódź w południowo-zachodniej Polsce. Dostarczyliśmy wówczas osobom potrzebującym pomocy 100 tys. butelek wody mineralnej Nałęczowianka oraz kilkanaście ton żywności i karmy o wartości ponad 3 mln zł. Dzięki współpracy z zaufanymi partnerami, takimi jak Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Czerwony Krzyż i Fundacja Viva!, wiemy, że pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Jak zamierzacie kontynuować swoje zaangażowanie, aby realnie wpływać na życie mieszkańców naszego kraju?

Będziemy w dalszym ciągu skupiać się na tym, co robimy najlepiej, czyli zapewnianiu naszym konsumentom żywności o jak najwyższej jakości, w pełni bezpiecznej i smacznej. Zależy nam również na tym, by nasza praca nadal wzmacniała gospodarkę, wspierała lokalne społeczności i odbywała się w poszanowaniu środowiska, w którym funkcjonujemy i pozyskujemy cenne surowce. Naszym celem jest to, aby Polacy odczuwali pozytywny wpływ naszej obecności w codziennym życiu.

